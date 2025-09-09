Jugendstilfestival in Bad Nauheim
Zeitreise in die „Belle Époque“
Anfang des 20. Jahrhunderts eroberte der Jugendstil Bad Nauheim und ließ Baukunst und Badekultur in neuem Glanz erstrahlen. Das kulturelle und architektonische Erbe dieser Blütezeit ist bis heute in der Stadt allgegenwärtig und wird jedes Jahr beim Jugendstilfestival zelebriert.
Kunsthandwerker- und Restauratorenmarkt
Herzstück des Jugendstilfestivals ist der Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt am Samstag, 13. September (12 bis 19 Uhr) und Sonntag, 8. September (10 bis 18 Uhr). Wer entlang der Stände flaniert, findet in jedem Fall antiquarische Raritäten und handgefertigte, individuelle Stücke. Zum Angebot der Markttreibenden zählen unter anderem Mode, Taschen und Schmuck, Seifen, Wohnaccessoires, Glas- und Keramikkunst sowie besondere Papeterie. Die Restauratoren und Restauratorinnen arbeiten vor aller Augen Tapeten, Möbel und Bilder auf. Wer Hilfestellung bei technischen und gestalterischen Fragen sucht, findet hier die richtigen Kontakte. Eine Übersicht über alle Aussteller gibt es unter www.jugendstilfestival.de.
Kultur und Flair der Jugendstilzeit erleben
Auch das weitere Programm des Festivals lässt Besucher in die Zeit um 1900 eintauchen: Die Modegruppe des Jugendstilvereins spaziert über das Gelände – elegante Herren in Cutaway und Zylinder führen Damen in edlen Roben am Arm und bieten damit das perfekte Fotomotiv. Gleich zwei Modeschauen zeigen, was Jugendliche und Erwachsene vor rund hundert Jahren trugen. Die Schau am Samstag, um 16.30, hat ihren Schwerpunkt auf Alltagskleidung, die Modenschau am Sonntag, um 13 Uhr, widmet sich dem Thema Sport: Turn- und Badekleidung sowie
Golf-, Tennis- und Radfahr-Outfits. Hinzukommen Tanz und Musik diverser Chöre und Ensembles, zahlreiche Attraktionen für Kinder sowie ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot.
Stehbierhalle von 1910
Als besonderes Highlight gilt in diesem Jahr die historische Stehbierhalle, die die Biergartenkultur der 1910er Jahre erlebbar macht. Das außergewöhnliche Angebot des Herrenvereins Schönau Altenwenden bietet nicht nur Limonaden, alkoholische Getränke und Zuckerwaren aus der Zeit des Jugendstils, sondern auch ein buntes Programm mit Schuhputzern, einem Krämer, Dosenwerfen und einer historischen Schneiderei.
Fachvorträge und Jugendstilführungen
Am gesamten Festivalwochenende besteht die Möglichkeit bei Fachvorträgen Wissenwertes rundum diverse Restaurationstechniken zu erfahren. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag, der zudem in ganz Deutschland „Tag des Offenen Denkmals“ ist, werden Jugendstilführungen, Baustellenführungen im Sprudelhof sowie Führungen zum Windmühlenturm angeboten. Die genauen Termine der Vorträge und Führungen sind online unter www.jugendstilfestival.de zu finden.
Jugendstilforum im Badehaus 3
Der Jugendstilverein bietet zu den Öffnungszeiten des Jugendstilforums eine neue Sonderausstellung: „Geschmack und Stil – Mode und Modegraphik 1890 - 1930“ widmet sich der Zeit des gesellschaftlichen und modischen Umbruchs. Zudem kann die attraktive Dauerausstellung, die den Facettenreichtum der Jugendstil-Welt darstellt, besichtigt werden.
Jugendstilfestival 2025
Öffnungszeiten Festivalzentrum Trinkkuranlage:
Samstag, 13. September, 12 bis 19 Uhr
Sonntag, 14. September, 10 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten Jugendstilforum:
Samstag, 13. September und Sonntag, 14. September,
jeweils, 13:30 bis 17:30 Uhr, Eintritt 8,00 € (am 14.9. ist der Eintritt frei)
www.jugendstilforum.de
Programm und weitere Informationen:
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH,
06032/92 992-0, info@bad-nauheim.de, www.jugendstilfestival.de
Veranstalter: Fachdienst Kultur und Sport der Stadt Bad Nauheim