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Bad Nauheimer Sommer-Reihe 2026: David Garrett, Till Brönner, Il Civetto & mehr

Weltstarts in der einzigartigen Open Air-Kulisse der Bad Nauheimer Trinkkuranlage: David Garrett & Band, Trompeter Till Brönner, Il Civetto, die britische Singer-Songwriterin Izo FitzRoy, Asaf Avida sowie Barclay James Harvest feat. Les Holroyd.

(lifePR) (Bad Nauheim, )
Im Juli und August ist die Bad Nauheimer Trinkkuranlage wieder eine einzigartige Open Air-Kulisse für Konzerte der besonderen Art. Die diesjährige Sommerreihe zeigt David Garrett & Band, Trompeter Till Brönner, Il Civetto, die britische Singer-Songwriterin Izo FitzRoy, Asaf Avidan sowie Barclay James Harvest feat. Les Holroyd.

Izo FitzRoy – 2. Juli

Den Auftakt der Sommerreihe 2026, die der Fachdienst Kultur und Sport gemeinsam mit dem Theater Alte Feuerwache (TAF) organisiert und von den Stadtwerken Bad Nauheim, dem Hessischen Rundfunk und dem Kultursommer Mittelhessen unterstützt wird, macht am 2. Juli die Britin Izo FitzRoy. Die Sängerin und Pianistin zählt mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem unverwechselbaren Mix aus Soul, Gospel, Blues, Jazz und Folk zu den markanten Stimmen der europäischen Soulszene.

Till Brönner & Trio – 9. Juli

Till Brönner hat sich durch sein virtuoses Trompetenspiel und seine unverkennbare Interpretation von Jazzstandards eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. In Bad Nauheim zeigt er am 9. Juli gemeinsam mit drei Musikerkollegen Jazzstandards, emotionale Balladen und packende Uptempo-Stücke.

David Garrett & Band – 16. Juli

Mit seinen genialen Violinvariationen verzaubert David Garrett die Musikwelt nun bereits seit über drei Jahrzehnten. Der einzigartige Crossover-Performer lässt die Grenzen zwischen klassischer Musik und Unterhaltungsmusik verschwimmen. Gemeinsam mit seiner Band tritt er am 16. Juli open air in der Trinkkuranlage auf und präsentiert Werke aus dem Album „Millennium Symphony“.

Asaf Avidan – 23. Juli

Der israelische Indie-Musiker ist für seine einzigartige, berührende Stimme, seine poetischen Texte und seine mittlerweile fast mythische Bühnenpräsenz bekannt. Asaf Avidan macht am 23. Juli im Rahmen seiner Unfurl Tour 2026 in Bad Nauheim Halt und zeigt seine neue Show und Songs aus allen Schaffensperioden.

Il Civetto – 30. Juli

Die Berliner Musiker veröffentlichen im Sommer ihr neues Album „Träume aus Lava“ und sind am 30. Juli damit Teil der Bad Nauheimer Sommerreihe. Neben neuen Titeln werden Il Civetto auch altbewährte Songs zum Besten geben.

Barclay James Harvest feat. Les Holroyd – 6. August

Seit den 60er-Jahren begeistert Barclay James Harvest mit sphärischen Classic Rock und ist aus den Radioplaylists nicht wegzudenken. 1998 trennte sich die ursprüngliche Band und Gründungsmitglied Les Holroyd tritt seitdem in neuer Bandbesetzung auf. Am 6. August werden die Musiker das große Finale der diesjährigen Bad Nauheimer Sommerreihe bilden.

Tickets und weitere Informationen

Für alle Veranstaltungen der Bad Nauheimer Sommer-Reihe gibt es Tickets für Plätze außerhalb und innerhalb des Beckens im Außengelände der Trinkkuranlage. Sie gibt es in der Tourist Information Bad Nauheim, online unter www.bad-nauheim.de/sommerreihe sowie bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen.

 

Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Die Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH (BNST) ist die zentrale Organisation für Stadtmarketing und Tourismus in der hessischen Gesundheitsstadt Bad Nauheim. Gesellschafter sind die Stadt Bad Nauheim und der Verein Wirtschaft für Bad Nauheim e.V. Zentrales Anliegen ist es, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Bad Nauheim zu erhalten und zu steigern – als Ausflugs- und Urlaubsort ebenso wie als Wohn- und Unternehmensstandort. Die BNST verantwortet unter anderem Veranstaltungen wie das European Elvis Festival, das Jugendstilfestival und das Steinfurther Rosenfest und betreibt die Tourist Information vor Ort.

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