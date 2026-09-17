Wenn das „Gold der Heide“ eine neue Königin bekommt
Samstag, 26. und Sonntag, 27. September / Innenstadt und Kirchplatz, Bad Bevensen / Heidekartoffelfest
Sie übernimmt die Krone von Heidekartoffelkönigin Paula, die nach ihren Amtsjahren mit Dank und Anerkennung verabschiedet wird. Zahlreiche Königinnen, Könige und weitere Majestäten aus nah und fern werden erwartet, um Paula die Ehre zu erweisen und ihre Nachfolgerin in der großen Gemeinschaft der Produkt- und Regionalhoheiten willkommen zu heißen.
Seit 2009 wählt die Bad Bevensen Marketing GmbH eine Heidekartoffelkönigin. Traditionell wird die neue Majestät beim Heidekartoffelfest Ende September gekrönt. Bereits elf Königinnen waren vor Junona als Botschafterinnen der Heidekartoffel und Bad Bevensens unterwegs.
Mit Junona erhält die Heidekartoffel eine Botschafterin, die fest in der Region verwurzelt und zugleich neugierig auf die Welt ist. Die 27-Jährige lebt in der Heideregion Uelzen. Zu ihren Hobbys gehören Reisen, Wandern, Fahrradfahren und das Entdecken neuer Orte. Ihr liebstes Kartoffelgericht sind Kartoffelknödel als Beilage zu gutem Fleisch, leckerer Soße und Gemüse.
Gerade ihre Freude am Reisen hat Junona dazu bewegt, das besondere Ehrenamt zu übernehmen. Sie möchte andere Regionen und deren Produkte kennenlernen und zugleich ihre eigene Heimat mit Begeisterung repräsentieren. Für sie ist die Heidekartoffel nicht einfach nur ein Lebensmittel, sondern ein Stück regionaler Identität: Die sandigen Böden der Lüneburger Heide und die besonderen Anbaubedingungen verleihen ihr ihren charakteristischen, aromatischen Geschmack. Zugleich steht die Knolle für regionale Erzeugung, kurze Transportwege und die kulinarische Tradition der Heide.
In ihr Amt möchte Junona vor allem ihre offene und kommunikative Art, ihre Zuverlässigkeit und ihre Naturverbundenheit einbringen. Junona geht offen auf Menschen zu und möchte ihre Begeisterung für die Region und die Heidekartoffel weitergeben. Bad Bevensen und die Lüneburger Heide will sie dabei authentisch, sympathisch und mit viel Herz vertreten. „Das Ehrenamt der Heidekartoffelkönigin passt perfekt zu mir, so habe ich die Möglichkeit, viele Regionen und deren Produkte kennenzulernen und dabei meine eigene Region zu repräsentieren“, sagt Junona.
Die Krönungszeremonie am Sonntag wird zu einem besonderen Augenblick des Festes. Noch einmal gehört die Bühne der amtierenden Heidekartoffelkönigin Paula. Mit ihrem Einsatz hat sie Bad Bevensen und die Heidekartoffel bei zahlreichen Begegnungen von 2024 bis 2026 vertreten. Nun verabschiedet sie sich aus ihrem Amt und übergibt die Krone an Junona.
Vielen Gastmajestäten, feiern so Abschied und Neubeginn und präsentieren sich und ihre Region mit einem kleinen Umzug durch die Bevenser Innenstadt im Anschluss an die Zeremonie auf dem Kirchplatz. Besucherinnen und Besucher erhalten so die Gelegenheit, mit ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen.
Gesucht wird eine Heidekartoffelprinzessin, die die Königin künftig begleitet und sie bei der Repräsentation der Heidekartoffel und Bad Bevensens unterstütz.
Es wird eine offene und engagierte Persönlichkeit, die Freude am Kontakt mit Menschen hat, sich mit der Region verbunden fühlt und gemeinsam mit Junona Veranstaltungen und Begegnungen besucht gesucht. Interessierte können sich bei der Bad Bevensen Marketing GmbH melden. Weitere Informationen zur Aufgabe und zur Bewerbung sind per E-Mail unter veranstaltung@bad-bevensen.de .
Bereits am Samstag, 26. September, beginnt das Festwochenende mit einem stimmungsvollen Vorabend. Ab 17 Uhr laden regionale Weinhändler auf dem Kirchplatz zu einem Weinfest ein. Zwischen Lichterglanz, guten Gesprächen und ausgewählten Weinen können sich Gäste entspannt auf den großen Festsonntag einstimmen.
Ab 18 Uhr bringt die US-amerikanische Scott Weis Band kraftvollen Blues-Rock auf die Bühne. Das Power-Trio aus Pennsylvania steht seit mehr als 20 Jahren für energiegeladenen Südstaatenblues, virtuose Gitarrensoli und eine mitreißende Bühnenpräsenz. Um 19.30 Uhr übernimmt die Heide Brasserie aus der Lüneburger Heide. Moderne Bläserarrangements, bekannte Hits und ausgelassene Partystimmung sollen die Innenstadt zum Tanzen bringen.
Der Sonntag, 27. September, beginnt traditionsreich und besinnlich. Um 10.00 Uhr wird in der Dreikönigskirche ein Erntedankgottesdienst gefeiert. Zuvor werden die eingeladenen Majestäten im Kurhaus empfangen. Anschließend verwandelt sich der Kirchplatz ab etwa 11 Uhr in ein lebendiges Festgelände.
Beim großen Kartoffelschmaus servieren die Bevenser Landfrauen und die Kirchengemeinde liebevoll zubereitete Gerichte rund um die Heidekartoffel. Ein Cateringangebot ergänzt die Auswahl um weitere Kartoffelvariationen. Markt- und Informationsstände mit regionalen Produkten runden das Angebot ab.
Die Kartoffel spielt für Bad Bevensen und die gesamte Heideregion eine herausragende Rolle. Rund 40 Prozent der deutschen Kartoffeln stammen aus der Heideregion. Das Gebiet rund um das Heideheilbad gilt als größtes Kartoffelanbaugebiet Deutschlands. Damit steht die Heidekartoffel wie kaum ein anderes Produkt für Qualität, landwirtschaftliche Tradition und Heimatverbundenheit.
Auch für Kinder wird das Heidekartoffelfest in diesem Jahr noch attraktiver. Ein eigenes Familienprogramm mit Hüpfburg, Karussell und verschiedenen Mitmachaktionen lädt zum Spielen, Staunen und Ausprobieren ein. Während die Erwachsenen regionale Spezialitäten genießen, den Majestäten begegnen oder dem Bühnenprogramm folgen, gibt es für die jüngsten Gäste viel zu erleben.
Damit wird das Fest rund um die „tolle Knolle“ zu einem Erlebnis für alle Generationen. Die Heidekartoffel steht zwar im Mittelpunkt, doch ebenso wichtig sind das gemeinsame Feiern, das Kennenlernen regionaler Traditionen und die Begegnung von Menschen aus Bad Bevensen und weit darüber hinaus.
Das Bühnenprogramm am Sonntag bietet eine abwechslungsreiche Mischung. Ab 11.15 Uhr bringen die Helgoländer Jungs, ein Shantychor aus Himbergen, maritime Stimmung in die Innenstadt. Anschließend zeigt das Blasorchester Bad Bevensen sein vielseitiges Repertoire – von traditioneller Blasmusik bis zu modernen Big-Band-Arrangements.
Den musikalischen Schlusspunkt setzt die vierköpfige Band OCEANYS. Mit kraftvollem Folk-Rock, zweistimmigem Gesang und virtuosen E-Geigen-Klängen begleitet sie das Fest in den Sonntagnachmittag und sorgt für einen stimmungsvollen Abschluss.
Ein weiterer Höhepunkt ist der kleine, fröhliche Festumzug durch die Bad Bevenser Innenstadt.
Parallel zum Fest laden einige Geschäfte in der Bad Bevenser Innenstadt zum Einkaufsbummel ein: am Samstag von 17 bis 21 Uhr beim Late-Night-Shopping und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag. So lässt sich der Festbesuch entspannt mit einem Einkaufsbummel verbinden.
Programmübersicht
Samstag, 26. September 2026
ab 17 Uhr: Weinmarkt auf dem Kirchplatz
ab 18 Uhr: Live-Musik mit der Scott Weis Band
ab 19.30 Uhr: Heide Brasserie mit modernen Bläserarrangements, bekannten Hits und Partymusik
Sonntag, 27. September 2026
10.00 Uhr: Erntedankgottesdienst in der Dreikönigskirche
ab 11 Uhr: Großer Kartoffelschmaus auf dem Kirchplatz
Bühnenprogramm
11.15 Uhr, Helgoländer Jungs
12.15 Uhr, Blasorchester Bad Bevensen
ca.14.15 Uhr, Dank und Ehrung für Heidekartoffelkönigin Paula, Krönung von Junona, Vorstellung der Gastmajestäten
15.00 Uhr, OCEANYS mit Folk-Rock und E-Geige
15:30 Uhr Kleiner Festumzug durch die Innenstadt
13 bis 17 Uhr: Einkaufsvergnügen in der Innenstadt
ganztägig: Kinderprogramm mit Hüpfburg, Karussell und Mitmachaktionen sowie regionale Markt- und Informationsstände