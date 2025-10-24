Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040220

Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Schönke +49 5821 976830
Logo der Firma Bad Bevensen Marketing GmbH

Weihnachtslieder zum Mitsingen

Sonntag, 07. Dezember, 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Bad Bevensen singt

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Adventsstimmung.

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre bringt Chorleiter Sören Schröder mit seinem beliebten Mitmachkonzept auch in diesem Advent das Kurhaus Bad Bevensen zum Klingen. Am Sonntag, den 07. Dezember lädt er alle Musikliebhaberinnen und -liebhaber zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein – von traditionellen Klassikern bis zu modernen Adventssongs.

Begleitet von seiner Solistin schafft Sören Schröder eine mitreißende, herzliche Atmosphäre, in der das Publikum selbst zum größten Chor der Stadt wird. Notenkenntnisse sind nicht nötig – die Texte werden per Beamer an die Leinwand projiziert, sodass alle einfach mitsingen können.

„Es geht nicht darum, jeden Ton perfekt zu treffen“, sagt Schröder mit einem Augenzwinkern. „Wenn hundert Menschen gemeinsam singen, entsteht ein wunderbarer Klang und ein Gefühl von Gemeinschaft, das einfach ansteckt.“

Das Format „Deine Stadt singt“ steht für Freude, Zusammenhalt und Musik für alle Generationen. Gerade in der Adventszeit soll das Mitsingkonzert ein Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit setzen – ganz im Sinne des Mottos: Gemeinsam statt einsam – wir singen uns in den Advent!

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.