Weihnachtslieder zum Mitsingen
Sonntag, 07. Dezember, 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Bad Bevensen singt
Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre bringt Chorleiter Sören Schröder mit seinem beliebten Mitmachkonzept auch in diesem Advent das Kurhaus Bad Bevensen zum Klingen. Am Sonntag, den 07. Dezember lädt er alle Musikliebhaberinnen und -liebhaber zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein – von traditionellen Klassikern bis zu modernen Adventssongs.
Begleitet von seiner Solistin schafft Sören Schröder eine mitreißende, herzliche Atmosphäre, in der das Publikum selbst zum größten Chor der Stadt wird. Notenkenntnisse sind nicht nötig – die Texte werden per Beamer an die Leinwand projiziert, sodass alle einfach mitsingen können.
„Es geht nicht darum, jeden Ton perfekt zu treffen“, sagt Schröder mit einem Augenzwinkern. „Wenn hundert Menschen gemeinsam singen, entsteht ein wunderbarer Klang und ein Gefühl von Gemeinschaft, das einfach ansteckt.“
Das Format „Deine Stadt singt“ steht für Freude, Zusammenhalt und Musik für alle Generationen. Gerade in der Adventszeit soll das Mitsingkonzert ein Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit setzen – ganz im Sinne des Mottos: Gemeinsam statt einsam – wir singen uns in den Advent!
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.