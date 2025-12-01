Kontakt
Vortrag „Kakao-Meditation“

Samstag, 03. Januar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen

Bad Bevensen
Passend zur Jahreszeit lädt der Kneipp-Verein Bad Bevensen zu einem Vortrag ein: Iris Treuherz, Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA, berichtet über Kakao-Meditation. Hier erfahren die Teilnehmer, wie Kakao als „Kuscheldecke“ der Aromatherapie Wärme und Geborgenheit schenken.

Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen – Dahlenburger Str. 1 – Bad Bevensen

Der Vortrag ist kostenfrei!

