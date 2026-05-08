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Vom Kurpark bis zum Kirchplatz in Bad Bevensen Naturmarkt 2026

Sonntag, 14. Juni 2026, 12:00 – 17:00 Uhr / Ein Tag im Zeichen von Natur, Nachhaltigkeit und Begegnung

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Bad Bevensen lädt am Sonntag, 14. Juni 2026, erneut zum beliebten Naturmarkt ein. Zwischen Kurpark und Kirchplatz erwartet Besucherinnen und Besucher von 12:00 bis 17:00 Uhr ein buntes, lebendiges Markttreiben rund um Natur, Umwelt und regionalen Genuss.

Einmal im Jahr wird die Innenstadt zu einem Treffpunkt für alle, die Natur erleben, entdecken und genießen möchten. Zahlreiche Aussteller präsentieren nachhaltige Produkte, Pflanzen, Handwerk und regionale Spezialitäten. Dazu informieren Vereine und Organisationen über ihre Projekte zu Umweltbildung, Artenvielfalt und Klimaschutz.

„Der Naturmarkt ist mehr als ein Markt – er ist Begegnungsort, Wissensplattform und Inspiration für nachhaltiges Handeln“, betont die Bad Bevensen Marketing GmbH als Veranstalter. Mit dabei sind wieder starke Partner aus Region und Naturschutz wie die Jägerschaft des Landkreises Uelzen, der Wildpark Lüneburger Heide und der BUND Uelzen.

Begleitet wird der Tag von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Geführte Touren durch den Kurpark machen Natur hautnah erlebbar, Kinderaktionen laden zum Mitmachen ein, und kulinarische Angebote sorgen für entspannten Genuss.

Bereits am Abend folgt ein besonderer Ausklang: Die ausverkaufte Comedy‑Show der Garten‑Influencerin Katrin Iskam im Kurhaus bietet humorvolle Unterhaltung mit grünem Augenzwinkern.

Hinweis: Es besteht noch die Möglichkeit, sich als Aussteller oder Initiative anzumelden. Interessierte erhalten nähere Informationen bei der Bad Bevensen Marketing GmbH unter event@bad‑bevensen.de.

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