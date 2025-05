Vom Kurpark bis zum Kirchplatz in Bad Bevensen

Am 15. Juni wird Bad Bevensen zum Treffpunkt für Nachhaltigkeit und Naturschutz.Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Nachhaltigkeitsbranche sowie engagierte Naturschutzinitiativen präsentieren sich beim Naturmarkt und Nachhaltigkeitstag.Zwischen dem idyllischen Kurpark und dem Bevenser Kirchplatz stellen Aussteller ihre Projekte, Konzepte, Produkte und Ideen aus den Bereichen Ökologie, Umweltbildung und nachhaltiges Leben vor. Ob Unternehmen, Initiativen, Händler, Gewerbetreibende oder Ehrenamtliche – sie alle geben spannende Einblicke in ihre Arbeit, laden zum Mitmachen ein und zeigen, wie einfach nachhaltiges Handeln im Alltag sein kann.Dabei ist die Veranstaltung weit mehr als nur eine Ausstellung: Im Mittelpunkt stehen Austausch, Inspiration und gemeinschaftliches Engagement für eine lebenswerte Zukunft.Auch die jüngsten Besucher kommen voll auf ihre Kosten. Viele Programmpunkterichten sich speziell an Kinder und laden zum Mitmachen, Ausprobieren und Staunen ein – und verbindet Spiel, Kreativität und Naturerlebnis auf lebendige Weise.Die Bevenser Heidekartoffelkönigin Paula freut sich besonders auf ihren Einsatz beim Naturmarkt: „Ich möchte mit den Kindern lustige Kräuterköpfe basteln. So hat man immer frische Kräuter für einen Dip zur Heidekartoffel parat!“Bewegung steht bei der Tanzstube Kristin Löhr im Mittelpunkt. Kinder (und auch Erwachsene) können spielerisch in die Welt des kreativen Kindertanzes eintauchen. Kristin Löhr arbeitet mit Tanz, Musik, Rhythmik und Yoga – und fördert so auf einfühlsame Weise das Körperbewusstsein und die Ausdruckskraft ihrer kleinen Workshopteilnehmer.Für neugierige Naturentdecker bietet Gärtnermeisterin Christiane Wittkowski kindgerechte Führungen durch den 18 Hektar großen Kurpark an. Mit viel Wissen und Begeisterung erklärt sie den Kindern, was dort blüht, wächst und lebt – und macht so die heimische Pflanzenwelt auf unterhaltsame Weise erlebbar.Ein Programm eines abwechslungsreichen Tages, bei dem das Thema Nachhaltigkeit nicht nur informativ, sondern vor allem auch erfahrbar und familienfreundlich gestaltet wird.Informationsangebot rund um Klima, Natur und nachhaltiges Leben.Die Verbraucherzentrale Lüneburg zeigt anschaulich, wie unterschiedlich die Klimabilanzen verschiedener Lebensmittel ausfallen – ein spannender Einblick in unser tägliches Konsumverhalten. Auch das Igelzentrum Niedersachsen von Aktion Tier ist mit einem Infostand vertreten und informiert über den Schutz heimischer Wildtiere.Am Stand des Wildtierparks Lüneburg dreht sich ebenfalls alles um unsere tierischen Mitbewohner. Ergänzend dazu gibt Loisa Kruse, die Klimabeauftragte der Samtgemeinde, Einblick in den Umweltpreis der Stadt Bad Bevensen und stellt beispielhafte Projekte aus dem Wettbewerb vor.Wer lieber in spannender Literatur stöbert, wird beim Bücherflohmarkt des Fördervereins der Bibliothek Bad Bevensen fündig. Die Auswahl reicht von Bildbänden über Natur, Garten und Tiere bis hin zu Sachbüchern über Gesundheit, Ernährung, Kochen und Reisen.Auch Naturkosmetik wird präsentiert. Am Stand der Déesse Kosmetikberatung dreht sich alles um natürliche Pflege – mit dem „Schlüssel zu strahlendem Aussehen“.Kreative Mitgestaltung ist bei der Pop-up-Kunsthalle der Kulturstation e.V. gefragt. In der ehemaligen Tankstelle in der Demminer Allee entstehen in einem Workshop Kunstwerke zum Thema Umwelt – eine Mitmachaktion für Alle.Viele weitere Anbieter präsentieren ihr Können und ihre Produkte:Von handgewebten Unikaten, Papierschalen und Kerzenständern bei CoRalle, über Textilien aus eigener Wolle und liebevoll gefertigten Artikeln "rund ums Schaf", bis hin zu Naturdeko von „Mein Herzwerk“ und dem Label „natürlich handmade“.Und natürlich ist auch beim reichhaltigen kulinarischen Angebot für das leiblichen Wohl der Aspekt von Nachhaltigkeit und fleischlosen Alternativen berücksichtigt.Genießen Sie Kaffeespezialitäten und hausgemachten Kuchen, einer vegane Bioküche, einen BIO-Imbiss oder regionale Angebote von Heiderind, Lünebräu, Bio- und Hofläden der Direktvermarkter.Zusätzliche Informationen rund um die ökologische Landwirtschaft liefert das Kompetenznetzwerk Ökolandbau Niedersachsen.Auf der Bühne am Kirchplatz spielen JaniPhil ihren Indie-Folk aus dem Wendland. Sie berühren mit klarem, poetischem Texten und ihrer ehrlichen Präsenz. In ihren Texten stellen sie die großen Fragen, bei denen sie unverschämt hoffnungsvoll bleiben.Musikalisch begleitet wird das Geschehen auch von der Jagdhornbläsergruppen, die mit traditionellen Klängen für besondere Atmosphäre sorgen.So wird der Naturmarkt 2025 nicht nur zu einem Ort des Entdeckens und Genießens – sondern zu einem lebendigen Treffpunkt für alle, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren möchten.Der Naturmarkt ist fester Bestandteil der Sommer-Sonntage in Bad Bevensen. Weitere Informationen unter www.bad-bevensen.de