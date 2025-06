„Viva Las Vegas – Elvis The Show“ mit RIO – The Voice of Elvis

Ein Konzert, das mit rockigen Highlights, gefühlvollen Balladen und jeder Menge „Wow“-Momenten begeistert!Elvis Presley, der unvergessene King of Rock’n’Roll, hätte 2025 seinen 90. Geburtstag gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass präsentiert „RIO – The Voice of Elvis“, einer der renommiertesten Elvis-Interpreten weltweit, gemeinsam mit seinem exzellenten Ensemble ein exklusives Programm für das Publikum in Bad Bevensen.Unter dem Titel „Viva Las Vegas – Elvis The Show“ entführt RIO die Zuschauer mit einer fein abgestimmten Songauswahl auf eine musikalische Reise durch das Lebenswerk des King. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und beeindruckenden Bühnenpräsenz setzt er Elvis ein bewegendes Denkmal – und lässt dessen Legende auf einzigartige Weise lebendig werden.RIO hat sich tief in das musikalische Archiv gegraben, um wahre Schätze aus dem Repertoire von Elvis zurück auf die Bühne zu holen. Von Gospel, Soul und Country über Hillbilly, Rhythm and Blues, Rock’n’Roll und Pop bis hin zu Balladen und Movie-Songs – das Programm bietet alles, was die Herzen echter Elvis-Fans höherschlagen lässt. Neben ikonischen Klassikern stehen auch selten gespielte Juwelen auf der Setlist.Es wird rockig, virtuos, gefühlvoll und bluesig – ein Pflichttermin für alle Musikliebhaber!Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Abendkasse erhältlich.