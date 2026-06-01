Till Frömmel live! – Impro - Comedy & Magie - Sommertour

Eine Show wie ein Sprung ins kühle Nass



Bad Bevensen darf sich auf einen außergewöhnlichen Sommerabend freuen: Am Donnerstag, den 3. Juli 2026, gastiert Till Frömmel mit seiner aktuellen Show „Impro-Comedy & Magie – Sommertour“ im Kurhaus Bad Bevensen. Beginn ist um 19:30 Uhr.



Wenn Improvisation auf verblüffende Zauberkunst trifft, bleibt kein Auge trocken. Mit seiner einzigartigen Mischung aus spontaner Comedy, interaktiven Spielen und magischen Sensationen sorgt Till Frömmel für beste Unterhaltung und bringt den gesamten Saal zum Beben. Jeder Abend entsteht neu, denn das Publikum wird zum wichtigsten Teil der Show.



Der sympathische Künstler ist regelmäßig mit dem Erfolgsformat „NightWash“ auf Tour und begeistert deutschlandweit auf renommierten Bühnen, darunter auch beim Cologne Comedy Festival. In seiner Sommertour präsentiert er ein Programm voller Leichtigkeit, Witz und überraschender Momente.



Gemeinsam mit den Gästen verwandelt Till Frömmel die Bühne in eine interaktive Poolparty. Er liest scheinbar mühelos Gedanken, macht einen Zuschauer zum „Master of Sound“ und schafft mit einer geheimnisvollen Flaschenpost Verbindungen, die niemand erwartet hätte. Dabei wechseln sich rasante Improvisationen und verblüffende Illusionen in atemberaubendem Tempo ab.



Frech, verspielt und immer mit einem charmanten Augenzwinkern serviert Till Frömmel einen spritzigen Cocktail aus Comedy und Magie – frisch gemixt und so unbeschwert wie ein perfekter Sommertag.



Wer einen Abend voller Lachen, Staunen und guter Laune erleben möchte, sollte sich dieses Highlight nicht entgehen lassen.

(lifePR) (