The Irish Folk Festival 25 - Different Strokes for different Folks
Kurhaus, Bad Bevensen
The Irish Folk Festival 25
Different Strokes for different Folks
Am 15. November wird das Kurhaus Bad Bevensen in einen Ort voller irischer Lebensfreude. Das Irish Folk Festival bringt Musikerinnen und Musiker von internationalem Rang zusammen und lädt zu einem Abend voll Rhythmus, Melodien und Geschichten der Grünen Insel ein. Unter dem Motto „Different Strokes for Different Folks“ erwartet das Publikum ein Kaleidoskop an Klängen. Von gefühlvollen Balladen über energiegeladene Jigs & Reels bis hin zu modernen Interpretationen traditioneller Lieder.
Die Bad Bevensen Marketing GmbH organisiert passend zum Thema eine stimmungsvolle Irish Night, bei der nicht nur die Musik begeistert. Authentisches irisches Bier, eine Dekoration im Irish Flair und ein Rahmenprogramm sollen dafür sorgen, dass das Festival zu einem echten Erlebnis für alle Sinne wird.
Musikalisch wird der Abend von einem hochkarätigen Line-up getragen: Der Dubliner Gitarrist, Komponist und Dirigent Dave Flynn gilt als wahrer „Celtic Guitar Master“. Sein Repertoire reicht von berührenden Slow Airs bis hin zu energiegeladenen Jigs & Reels, die zeigen, wie vielseitig die keltische Gitarre klingen kann. Internationale Medien wie die New York Times lobten seine Musik für die Kombination von „Kraft und Rauheit“.
Mit Léda präsentiert sich ein Duo, das in Irland bereits für Furore sorgt. Auch als „ duo of many sounds“ bekannt, verbinden die beiden Musikerinnen Éadaoin Ní Mhaicín und Amy Laurenson die virtuose Geige, Harfe, Klavier und Gesang. Ihr Repertoire reicht von gälischen Balladen über sphärische Harfenklänge bis hin zu jazzigen Klavierpassagen. Beide Künstlerinnen sind preisgekrönt, unter anderem wurde Amy Laurenson 2023 als BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year ausgezeichnet.
Buíoch steht für „Tradition in Transition“. Ein Quartett, das tiefes Traditionsbewusstsein hat, komponiert und arrangiert seine Stücke selbst und schafft so einen energiegeladenen, progressiven Sound, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet.
Für ausgelassene Stimmung sorgen die Craic Addicts, deren Name bereits Programm ist: „Craic“ bedeutet in Irland so viel wie Spaß, Unterhaltung und gute Laune. Mit einer Mischung aus Irish Folk Songs, Vaudeville-Atmosphäre und modernen Einflüssen bringen sie ein funky Folk-Feeling auf die Bühne, das garantiert niemanden stillsitzen lässt.
Den krönenden Abschluss bildet die traditionelle Festival Session, bei der sich alle Künstlerinnen und Künstler zu einem gemeinsamen Finale zusammenschließen. Dieses musikalische miteinander vereint die Vielfalt der Stile in einem mitreißenden Unisono – ein Höhepunkt, der Gänsehaut garantiert.
Tickets für das Irish Folk Festival am 15. November 2025 um 19:30 Uhr im Kurhaus Bad Bevensen sind ab sofort Eintrittskarten erhältlich unter: www.bad-bevensen.de
Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen und bei allen Vorverkaufsstellen im Internet unter oder an der Abendkasse.