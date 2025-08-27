Kontakt
Tödliche Tropfen – Giftmorde in Geschichte und Gegenwart

Do, 30.Oktober – 19:30 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen

Ein Tropfen zu viel – und das Leben endet lautlos. Giftmorde gehören zu den raffiniertesten Verbrechen der Kriminalgeschichte. Heimtückisch, schwer nachweisbar und oft erst nach Jahren aufgedeckt, üben sie seit Jahrhunderten eine unheimliche Faszination aus.

Beim True-Crime-Event im Kurhaus Bad Bevensen nehmen der Berliner Rechtsmediziner Philipp Möller und die True-Crime-Autorin Johanna Magdalena Schmidt das Publikum mit auf eine spannende Reise in die dunkle Welt der Gifte.

Von der tödlichen Belladonna der Renaissance bis zu unsichtbaren Substanzen moderner Kriminalfälle – Giftmörderinnen und Giftmörder haben ihre Spuren in Geschichte und Gegenwart hinterlassen. Welche Substanzen wurden ihnen selbst zum Verhängnis? Wie entlarvten forensische Ermittler Mörder, die ihre Opfer scheinbar spurlos vergifteten? Und welche spektakulären Fälle schockierten die Welt?

Die Besucher*innen erwartet ein Abend voller packender Fallanalysen, kriminalhistorischer Hintergründe und überraschender Fakten. Mit Fachwissen, Spannung und einer Portion Gänsehaut entführen Möller und Schmidt in die geheimnisvolle Welt der tödlichen Tropfen.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Tageskasse erhältlich.

