Sonntag, 07. September, 15:00 Uhr

Kurhaus, Bad Bevensen

Tanztee mit Eternity



Tanzen im Kurhaus



Tanzbegeisterte aufgepasst! Im September wird das Kurhaus wieder zur Tanzfläche. Tanzbegeisterte aufgepasst! In geselliger Atmosphäre bei unterhaltsamer Tanzmusik von dem Duo Eternity sind alle Generationen herzlich willkommen – also schnapp dir deine Tanzpartnerin oder deinen Tanzpartner und leg los! Am 07. September spielt „Eternity“ stilvolle Tanz- und Partymusik aus den neuesten Hits und Evergreens. Das Repertoire von Eternity umfasst ein weit gefächertes Musikprogramm, das ständig aktualisiert wird. "Eternity" ist ein "DUO" (Keyboard und Gesang) und zieht seit Jahren immer wieder viele Gäste zum Tanztee-Nachmittagen nach Bad Bevensen.



Der Eintritt zum Tanztee ist frei.

