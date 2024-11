Tanztee mit Eternity

Auch im Januar 2025 haben die Besucher wieder die Möglichkeit ein Tänzchen im Kurhaus zu wagen. Ob nun flotter Discofox, langsamer Walzer, romantisches Schwofen oder auch einfach nur zuhören. In geselliger Atmosphäre bei unterhaltsamer Tanzmusik sind Jung und Alt herzlich willkommen.Amspielt die Band „Eternity“ stilvolle Tanz- und schwungvolle Partymusik mit den neuesten Hits und Evergreens. Ihr Repertoire umfasst ein breit gefächertes Musikprogramm, das ständig aktualisiert wird. "Eternity" besteht in der Grundformation "DUO" (Keyboard - Drums) seit 1993 und ist seit Jahren immer wieder Gast bei Konzerten und Tanztee-Nachmittagen in Bad Bevensen.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus und am Bahnhof, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Tageskasse.