Tanztee mit Eternity - Tanzen im Kurhaus

Sonntag, 22. Februar, 15:00 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen

Am 22. Februar 2026 heißt es wieder: Tanzschuhe an und ab ins Kurhaus! Ob schwungvoller Discofox, eleganter Walzer, romantisches Schwofen oder einfach entspanntes Zuhören – für jede Stimmung ist etwas dabei. In geselliger Atmosphäre und bei flotter Tanzmusik sind alle herzlich willkommen – jung und alt, Tanzbegeisterte und Musikliebhaber.

Das Duo „Eternity“ bringt stilvolle Tanzmusik und schwungvolle Partymelodien auf die Bühne, mit einer Mischung aus aktuellen Hits und zeitlosen Evergreens. Ihr vielseitiges Repertoire wird ständig erneuert und garantiert beste Unterhaltung. Die Band besteht in ihrer Grundformation als „DUO“ (Keyboard und Drums) seit 1993 und ist mittlerweile ein vertrauter Gast bei Konzerten und Tanztee-Nachmittagen in Bad Bevensen.

Auch an diesem Tag ist das Kurhauskaffee wieder mit seinen köstlichen Kuchen und Torten für eine wohlverdiente Pause da. Der Eintritt zum Tanztee ist frei.

