Tanztee mit Eternity - Tanzen im Kurhaus
Sonntag, 22. Februar, 15:00 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen
Das Duo „Eternity“ bringt stilvolle Tanzmusik und schwungvolle Partymelodien auf die Bühne, mit einer Mischung aus aktuellen Hits und zeitlosen Evergreens. Ihr vielseitiges Repertoire wird ständig erneuert und garantiert beste Unterhaltung. Die Band besteht in ihrer Grundformation als „DUO“ (Keyboard und Drums) seit 1993 und ist mittlerweile ein vertrauter Gast bei Konzerten und Tanztee-Nachmittagen in Bad Bevensen.
Auch an diesem Tag ist das Kurhauskaffee wieder mit seinen köstlichen Kuchen und Torten für eine wohlverdiente Pause da. Der Eintritt zum Tanztee ist frei.