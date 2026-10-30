Tanztee & Tanztee Spezial mit Showtanz

Tanzschuhe an und ab ins Kurhaus. Am 6. Dezember 2026 lädt der Tanztee mit dem Duo Eternity zu einem geselligen Nachmittag mit Live-Musik ein und gleich am 26. Dezember folgt eine Tanztee Spezial Ausgabe, bei dem zum zusätzlichen normalen Tanztee Programm ein Turniertanzpaar ein Showtanzen präsentiert und zum Nachahmen einlädt.



Ob schwungvoller Discofox, eleganter Walzer, romantisches Schwofen oder entspanntes Zuhören – willkommen sind alle, die Freude an Musik, Tanz und Begegnungen haben. Erfahrene Tänzerinnen und Tänzer kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie neugierige Einsteiger und Musikliebhaber jeden Alters.



Der Tanztee gehört seit vielen Jahren fest zum Veranstaltungsprogramm des Kurhauses. Ebenso eng mit diesem Format verbunden ist das Duo Eternity. Mit stilvoller Tanzmusik, schwungvollen Partymelodien, aktuellen Hits und zeitlosen Evergreens schaffen die beiden Musiker eine Atmosphäre, die zum Tanzen, Mitsingen und Verweilen einlädt.



Die Formation mit Keyboard und Gesang besteht seit 1993 und ist bei Konzerten und Tanztee-Nachmittagen in Bad Bevensen längst ein vertrauter Unterhalter. Ihr vielseitiges Repertoire wird regelmäßig erneuert und bietet Tanzmusik für unterschiedliche Geschmäcker und der Tanztee Spezial vermittelt am zweiten Weihnachtsfeiertag die Eleganz und Ausdruckskraft des Tanzsports und lädt Gäste dazu ein, selbst das Tanzparkett zu erobern.



Das Kurhauscafé bietet an beiden Nachmittagen Kuchen und Torten an und lädt zwischen Musik und Tanz zu einer genussvollen Pause ein. Der Eintritt zum Tanztee ist frei.

(lifePR) (