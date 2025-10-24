Kontakt
Tanzen im Kurhaus

Sonntag, 26. Dezember, 15:00 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Tanztee mit Eternity

Das Kurhaus Bad Bevensen lädt wieder zum beliebten Tanztee ein. Am 26. Dezember ab 15:00 Uhr dürfen die Besucherinnen und Besucher das Tanzbein schwingen – oder einfach nur in gemütlicher Atmosphäre der Musik lauschen. Ob flotter Discofox, eleganter Walzer, romantisches Schwofen oder ein geselliger Plausch bei Kaffee und Kuchen: Der Tanztee bietet für jeden Geschmack den passenden Rahmen. Für die musikalische Begleitung sorgt die Band „Eternity“, die mit stilvoller Tanzmusik, schwungvoller Partymusik, Evergreens und aktuellen Hits für beste Stimmung sorgen. Bereits seit 1993 begeistert das Duo (Keyboard und Gesang) regelmäßig das Publikum in Bad Bevensen und ist ein gern gesehener Gast bei den Tanztee-Nachmittagen im Kurhaus. Alle sind herzlich willkommen – ob Paare oder Singles, Gruppen und frische Abschlussballabsolventen. Der Tanztee verspricht zwei beschwingte Stunden am Nachmittag voller Musik, Tanz und leckerer Torten. Der Eintritt zum Tanztee ist frei.

