Tagesangebote





MONTAG



DIENSTAG



Yoga



Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Krimiwanderung



Dienstag, 03. Februar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.



MITTWOCH



Fitness für die grauen Zellen



Mittwoch, 04.+18. Februar, 09:30+10:45 Uhr, Tagungsraum im Kurhaus



Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!



Fit fürs Alter



jeden Mittwoch, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.



Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit.



Rückenfit



jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Donnerstag



FREITAG



Yoga



jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



SAMSTAG



Qigong



Samstag, den 21. Februar, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.



Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Lachyoga



Samstag, den 07. Februar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



21 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig



LACH DICH GESUND



Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.



Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung



Valentinstag - Rundgang mit Alpakas



(Vorherige Anmeldung erforderlich)



Samstag, den 14. Februar, 11:30 – 13:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Verbringen Sie den Valentinstag einmal ganz anders – bei einem romantischen Rundgang mit den sanftmütigen Alpakas. Umgeben von Natur, Ruhe und tierischer Gelassenheit erleben Sie gemeinsame Zeit fernab vom Alltagsstress. Die flauschigen Begleiter sorgen mit ihrer entspannten Art für besondere Momente, die verbinden und in Erinnerung bleiben.



Stadtrundgang



jeden Samstag, 14:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Einmal wöchentlich werden jeweils am Sonntag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.



Sonntag



Lachyoga



Sonntag, den 15. Februar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



21 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig



LACH DICH GESUND



Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.



Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung



Vollmondwanderung



Sonntag, 01. Februar, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.



Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.

