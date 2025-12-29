Kontakt
Bad Bevensen Marketing GmbH
Ansprechpartner:in Frau Nicole Schönke +49 5821 976830
Tagesangebote

Februar 2026

MONTAG

DIENSTAG

Yoga

Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.

Krimiwanderung

Dienstag, 03. Februar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.

MITTWOCH

Fitness für die grauen Zellen

Mittwoch, 04.+18. Februar, 09:30+10:45 Uhr, Tagungsraum im Kurhaus

Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!

Fit fürs Alter

jeden Mittwoch, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.

Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit.

Rückenfit

jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.

Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.

Donnerstag

FREITAG

Yoga

jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.

SAMSTAG

Qigong

Samstag, den 21. Februar, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information

Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.

Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.

Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.

Lachyoga

Samstag, den 07. Februar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information

21 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig

LACH DICH GESUND

Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.

Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung

Valentinstag - Rundgang mit Alpakas 

(Vorherige Anmeldung erforderlich)

Samstag, den 14. Februar, 11:30 – 13:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Verbringen Sie den Valentinstag einmal ganz anders – bei einem romantischen Rundgang mit den sanftmütigen Alpakas. Umgeben von Natur, Ruhe und tierischer Gelassenheit erleben Sie gemeinsame Zeit fernab vom Alltagsstress. Die flauschigen Begleiter sorgen mit ihrer entspannten Art für besondere Momente, die verbinden und in Erinnerung bleiben.

Stadtrundgang

jeden Samstag, 14:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Einmal wöchentlich werden jeweils am Sonntag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.

Sonntag

Lachyoga

Sonntag, den 15. Februar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information

21 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig

LACH DICH GESUND

Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.

Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung

Vollmondwanderung

Sonntag, 01. Februar, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.

Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.

