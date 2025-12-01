Tagesangebote





DIENSTAG



Yoga



Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Krimiwanderung



Dienstag, 06. Januar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher!



Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.



MITTWOCH



Rückenfit



jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den



Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende



Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



FREITAG



Yoga



jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



winterliche Alpaka-Wanderung (Vorherige Anmeldung erforderlich!)



Freitag, 02. Januar, 14:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wir laden Sie ein, die sanftmütigen Alpakas in einer Umgebung zu begleiten, die zur Erholung und Entspannung beiträgt. Genießen Sie die winterliche Luft und schöne Umgebung bei unseren geführten Touren. Erfahren Sie spannende Informationen über die Alpakas und genießen Sie die beruhigende Wirkung der Tiere. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – diese Erlebnisführung ist für jeden geeignet!



Treffpunkt ist vor dem Kurhaus Bad Bevensen. Frau Graf begleiten Sie auf einen ca. 1stündige entspannte winterliche Wanderung durch Wald und Flur.



Vollmondwanderung



Freitag, 02. Januar, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.



Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.



SAMSTAG



Qigong



Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.



Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



SONNTAG



Neujahrswanderung



Sonntag, 04. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Das neue Jahr hat begonnen und die festlichen Tage rund um Weihnachten und Silvester sind vorbei – Zeit für einen frischen Start bei unserer Wanderung zum Jahresbeginn.



Die Strecke geht durch die winterlichen Wälder und Wiesen, entlang der Ilmenau.



Zum Abschluss laden wir zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Kurhauscafé ein. (Selbstzahler).



Treffpunkt ist am Kurhaus Bad Bevensen um 11:00 Uhr.



Proviant ist bitte mitzubringen.

(lifePR) (