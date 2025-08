Tagesangebote im September 2025 in Bad Bevensen

Leichtfüßig von Kopf bis Fuß bewegtbei diesem Gesundheitsangebot lernen Sie Ihrem eigenen Bewegungsimpuls zu folgen. So kann sich Festgehaltenes und Blockiertes im Körper und in den Gelenken lösen und zu einem fließenden Tanz werden.Wohlsein breitet sich aus, Kreativität wird angeregt. Der Einstieg zum eigenen Tanz wird über Wahrnehmungsübungen und einer Bewegungsmeditation angeleitet.Dieses kann zu einer persönlichen Ressource des Alltags werden, indem es die psychische Gesundheit und Widerstandskraft in stressigen Zeiten wiederherstellt, es stabil hält und stärkt.Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.Die Teilnahme ist für alle Altersgruppen möglich!Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!Rund um den 169 Meter hohen Wilseder Berg liegen heute die größten zusammenhängenden Heideflächen Westeuropas.Der Bus fährt Sie direkt nach Undeloh. Von dort beginnt eine 1,5-stündige Kutschfahrt durch die Heide, bei der Sie auch durch den Heideort Wilsede fahren. Zurück in Undeloh, erwartet Sie ein gemeinsames Kaffeetrinken im Hotel Heiderose.Das Kaffeegedeck besteht aus einem Stück Buchweizentorte oder einem Stück Kuchen und einem Kaffee, Tee oder einer Schokolade.Rückfahrt ist um 17:15 Uhr, die Rückkehr in Bad Bevensen ist um 18:30 Uhr geplant.Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit" werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.von Mai bis Oktober 2025 laden wir Sie ein, die sanftmütigen Alpakas in einer Umgebung, die zur Erholung und Entspannung beiträgt, zu begleiten. Genießen Sie die frische Luft und schöne Umgebung bei unserer ca. 2stündigen geführten Tour. Erfahren Sie spannende Informationen über die Alpakas und genießen Sie die beruhigende Wirkung der Tiere. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – diese Erlebnisführung ist für jeden geeignet!Jeder kennt es, jeder liebt es, aber manche nutzen es zu wenig: das Lachen. Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.Das Schöne: Lachen kann man lernen. Selbst aus einem zunächst gekünstelten Lachen wird leicht ein Lachen aus vollem Herzen. Sie fühlen sich freier, gehen positiver in den Tag und können auch im Alltag leichter über manches hinweglachen.von Mai bis Oktober 2025 laden wir Sie ein, die sanftmütigen Alpakas in einer Umgebung, die zur Erholung und Entspannung beiträgt, zu begleiten. Genießen Sie die frische Luft und schöne Umgebung bei unserer 1stündigen geführten Tour. Erfahren Sie spannende Informationen über die Alpakas und genießen Sie die beruhigende Wirkung der Tiere. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – diese Erlebnisführung ist für jeden geeignet!Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit. Lüneburg ist unverwechselbar. Die historische Salz– und Hansestadt an der Ilmenau, bietet mit dem Charme seiner alten Gassen, gotischer Backsteinfassaden, idyllischen Winkel, Brunnen und prächtigen Kirchen eine große Menge an Sehenswertem.Das Lüneburger Rathaus ist nicht nur geographischer Mittelpunkt der Stadt, sondern auch seit Jahrhunderten ein geschichtliches Zentrum. Bei diesem Rundgang, sternförmig um den Marktplatz, erzählt der Stadtführer Ihnen Fakten und Geschichten aus der Hansestadt Lüneburg.Abfahrt in Bad Bevensen ist um 11:30 Uhr vor dem Kurhaus. Die Führung "Rund ums Rathaus"" beginnt direkt nach Ankunft des Busses an der Treppe des Landgerichts. Nach der Führung haben Sie Zeit zur freien Verfügung (ca. 1,5 Stunden). Abfahrt in Lüneburg ist 15:30 Uhr, die Rückkehr in Bad Bevensen erfolgt gegen 16:00 Uhr geplant.Im Preis enthalten: Busfahrt nach Lüneburg, Stadtführung in LüneburgDer Kurpark ist das Herzstück der Stadt. Direkt an der Ilmenau gelegen umschließt ein etwa 18 Hektar großer Kurpark das Kurzentrum. Er ist nicht von vornherein als künstliche Parkanlage geplant und gestaltet worden, sondern organisch gewachsen und in weiten Teilen naturnah gestaltet. Die weitläufige Grünzone mit ihren alten Bäumen verbindet die Altstadt im Westen mit dem Kurviertel und geht über in die Auenlandschaft entlang der Ilmenau. Bereits Anfang der 50er Jahre wurde hier ein „Stadtgarten" angelegt. Teile davon sind heute noch als „Rabattenpark" in die Gesamtanlage integriert.In der Saison führt die Gärtnermeisterin Frau Christiane Wittkowski die Gäste durch den Kurpark und beantwortet Ihnen die Frage „was blüht denn da…?"Aktive Lebenspflege und Stressreduktion mit QigongMit unserem neuen Workshop-Angebot in Bad Bevensen bekommen Sie die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10.00 – 11.00 Uhr ganz bewusst um sich und die eigene Gesundheit zu kümmern. Qigong ist ein Teilbereich der Traditionellen Chinesischen Medizin. Es wirkt entspannend und ausgleichend und hilft dadurch zur Gelassenheit, innerer Ruhe und zu besserer Beweglichkeit. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.Waldbaden, auch "Shinrin Yoku" ist eine Praxis, bei der man bewusst Zeit im Wald verbringt, um die heilende Kraft der Natur zu erleben. Der Aufenthalt soll u.a. das Immunsystem stärken und Infektionen bekämpfen.Die frischen und natürlichen Duftstoffe des Waldes haben zudem eine beruhigende Wirkung, senken den Cortisolspiegel und fördern die Entspannung.Frau Hannah Sept, erfahrene Kursleiterin für Waldbaden und Entspannungspädagogin wird Ihnen das neue Gesundheitsangebot "Waldbaden" näherbringen.Tauchen Sie ein in die Natur zur tiefen körperlichen sowie geistigen Entspannung und steigern Sie Ihre Lebensenergie.Teilnehmer erscheinen mit bequemer wetterfester Bekleidung.„Geführte Radtour" Thema „Heide-Kartoffel Tour"Samstag, 20. September, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-InformationBei dieser Radtour lernen Sie zunächst die Klein-Bünstorfer Heide kennen, die sehr idyllisch am Rande der Ilmenauaue liegt. Hier erfahren Sie Wissenswertes über die Entstehung und Pflege der Heidelandschaft und die, von Heidekraut überwachsenen Hügelgräber.Entlang der Ilmenau und durch die fruchtbare Landschaft der Ebstorfer Klei mit ihren zahlreichen Kartoffelfeldern radeln Sie weiter in das beschauliche Dorf Barum, mit seinem alten Rittergut. Beim Biolandhof Ellenberg werden Sie ins Staunen kommen, wieviel Kartoffelsorten es gibt und interessante Dinge rund um die "tolle Knolle" erfahren.Für diese geführte Radtour benötigen Sie ein E-Bike!Strecke: ca. 30 kmTreffpunkt: Kurhaus Bad BevensenEinkehr: Obstscheune TätendorfEinkauf: Biolandhof EllenbergGesamtdauer: ca. 5 StundenHighlights: Klein Bünstorfer HeideEinmal wöchentlich werden jeweils am Sonntag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Gesundheitsangebote keine zusammenhängenden Kurse sind. Es handelt sich um ein einzelnes zu buchendes Angebot.