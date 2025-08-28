Tagesangebote im Oktober 2025 in Bad Bevensen
MONTAG
Tanz- und Körpertherapie
Jeden Montag, 15:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Leichtfüßig von Kopf bis Fuß bewegt
bei diesem Gesundheitsangebot lernen Sie Ihrem eigenen Bewegungsimpuls zu folgen. So kann sich Festgehaltenes und Blockiertes im Körper und in den Gelenken lösen und zu einem fließenden Tanz werden.
Wohlsein breitet sich aus, Kreativität wird angeregt. Der Einstieg zum eigenen Tanz wird über Wahrnehmungsübungen und einer Bewegungsmeditation angeleitet.
Dieses kann zu einer persönlichen Ressource des Alltags werden, indem es die psychische Gesundheit und Widerstandskraft in stressigen Zeiten wiederherstellt, es stabil hält und stärkt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Die Teilnahme ist für alle Altersgruppen möglich!
Vollmondwanderung
Montag, 06. Oktober, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.
Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.
DIENSTAG
Yoga
Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Krimiwanderung
Dienstag, 07. Oktober, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.
MITTWOCH
Fitness für die grauen Zellen
Mittwoch, 01.+29. Oktober, 09:30+10:45 Uhr, Tagungsraum im Kurhaus
Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!
Rückenfit (Anmeldung erforderlich)
jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
DONNERSTAG
NEU „Alpakas im Park – Spaziergang durch Wald & Flur“
(Vorherige Anmeldung erforderlich)
Donnerstag, 16. Oktober, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
von Mai bis Oktober 2025 laden wir Sie ein, die sanftmütigen Alpakas in einer Umgebung, die zur Erholung und Entspannung beiträgt, zu begleiten. Genießen Sie die frische Luft und schöne Umgebung bei unserer ca. 2stündigen geführten Tour. Erfahren Sie spannende Informationen über die Alpakas und genießen Sie die beruhigende Wirkung der Tiere. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – diese Erlebnisführung ist für jeden geeignet!
Lachyoga
jeden Donnerstag, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Jeder kennt es, jeder liebt es, aber manche nutzen es zu wenig: das Lachen. Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.
Das Schöne: Lachen kann man lernen. Selbst aus einem zunächst gekünstelten Lachen wird leicht ein Lachen aus vollem Herzen. Sie fühlen sich freier, gehen positiver in den Tag und können auch im Alltag leichter über manches hinweglachen.
NEU „Alpakas im Park – Wanderung durch den Kurpark“
(Vorherige Anmeldung erforderlich)
Donnerstag, 16. Oktober, 13:30 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
von Mai bis Oktober 2025 laden wir Sie ein, die sanftmütigen Alpakas in einer Umgebung, die zur Erholung und Entspannung beiträgt, zu begleiten. Genießen Sie die frische Luft und schöne Umgebung bei unserer 1stündigen geführten Tour. Erfahren Sie spannende Informationen über die Alpakas und genießen Sie die beruhigende Wirkung der Tiere. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – diese Erlebnisführung ist für jeden geeignet!
Fit fürs Alter
jeden Donnerstag, 15:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.
Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit.
FREITAG
Yoga
jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Busausflug Lüneburg (Vorherige Anmeldung erforderlich)
Jeden Freitag, 11:30 Uhr, Abfahrt: vor dem Kurhaus
Lüneburg ist unverwechselbar. Die historische Salz– und Hansestadt an der Ilmenau, bietet mit dem Charme seiner alten Gassen, gotischer Backsteinfassaden, idyllischen Winkel, Brunnen und prächtigen Kirchen eine große Menge an Sehenswertem.
Das Lüneburger Rathaus ist nicht nur geographischer Mittelpunkt der Stadt, sondern auch seit Jahrhunderten ein geschichtliches Zentrum. Bei diesem Rundgang, sternförmig um den Marktplatz, erzählt der Stadtführer Ihnen Fakten und Geschichten aus der Hansestadt Lüneburg.
Abfahrt in Bad Bevensen ist um 11:30 Uhr vor dem Kurhaus. Die Führung "Rund ums Rathaus“" beginnt direkt nach Ankunft des Busses an der Treppe des Landgerichts. Nach
der Führung haben Sie Zeit zur freien Verfügung (ca. 1,5 Stunden). Abfahrt in Lüneburg ist 15:30 Uhr, die Rückkehr in Bad Bevensen erfolgt gegen 16:00 Uhr geplant.
Im Preis enthalten: Busfahrt nach Lüneburg, Stadtführung in Lüneburg
Kurparkführung "Was blüht denn da?"
jeden Freitag, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Der Kurpark ist das Herzstück der Stadt. Direkt an der Ilmenau gelegen umschließt ein etwa 18 Hektar großer Kurpark das Kurzentrum. Er ist nicht von vornherein als künstliche Parkanlage geplant und gestaltet worden, sondern organisch gewachsen und in weiten Teilen naturnah gestaltet. Die weitläufige Grünzone mit ihren alten Bäumen verbindet die Altstadt im Westen mit dem Kurviertel und geht über in die Auenlandschaft entlang der
Ilmenau. Bereits Anfang der 50er Jahre wurde hier ein „Stadtgarten“ angelegt. Teile davon sind heute noch als „Rabattenpark“ in die Gesamtanlage integriert.
In der Saison führt die Gärtnermeisterin Frau Christiane Wittkowski die Gäste durch den Kurpark und beantwortet Ihnen die Frage „was blüht denn da…?“
SAMSTAG
Qigong
Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Aktive Lebenspflege und Stressreduktion mit Qigong
Mit unserem neuen Workshop-Angebot in Bad Bevensen bekommen Sie die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10.00 – 11.00 Uhr ganz bewusst um sich und die eigene Gesundheit zu kümmern. Qigong ist ein Teilbereich der Traditionellen Chinesischen Medizin. Es wirkt entspannend und ausgleichend und hilft dadurch zur Gelassenheit, innerer Ruhe und zu besserer Beweglichkeit. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
NEU – Waldbaden (Vorherige Anmeldung erforderlich!)
Samstag, 04. Oktober, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Waldbaden, auch "Shinrin Yoku" ist eine Praxis, bei der man bewusst Zeit im Wald verbringt, um die heilende Kraft der Natur zu erleben. Der Aufenthalt soll u.a. das Immunsystem stärken und Infektionen bekämpfen.
Die frischen und natürlichen Duftstoffe des Waldes haben zudem eine beruhigende Wirkung, senken den Cortisolspiegel und fördern die Entspannung.
Frau Hannah Sept, erfahrene Kursleiterin für Waldbaden und Entspannungspädagogin wird Ihnen das neue Gesundheitsangebot "Waldbaden" näherbringen.
Tauchen Sie ein in die Natur zur tiefen körperlichen sowie geistigen Entspannung und steigern Sie Ihre Lebensenergie.
Teilnehmer erscheinen mit bequemer wetterfester Bekleidung.
„Geführte Radtour“
„Geführte Radtour“ Thema „Herbstwald und Klosterschätze“
Samstag, 18. Oktober, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Diese Radtour führt Sie zunächst am bunt gefärbten Buchenwald des Naturschutzgebietes "Lohn" entlang.
Durch die hügelige Endmoränenlandschaft geht es weiter Richtung Ebstorf. Unterwegs kommen Sie an einer Mergelgrube vorbei und tauchen anschließend in den Bobenwald ein, mit seinen mächtigen Buchen und zahlreichen Totholzinseln. Die abgestorbenen Bäume sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. In Ebstorf umrunden Sie die schöne, alte Klosteranlage und bekommen Spannendes über die berühmte "Ebstorfer Weltarte" aus dem 13. Jahrhundert erzählt. Nach einer Einkehr radeln Sie durch die herbstlich gefärbte Landschaft von Dorf zu Dorf. Zum Abschluss erfahren Sie beim Kloster Medingen, warum die Nonnen einst einen "Krieg" anzettelten.
Für diese geführte Radtour benötigen Sie ein E-Bike!
Strecke: ca. 45 km
Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen
Einkehr: Café am Kloster Ebstorf
Gesamtdauer: ca. 5 Stunden
Highlights: Naturschutzgebiet "Lohn", Kloster Ebstorf, Kloster Medingen
Stadtrundgang
jeden Samstag, 14:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Einmal wöchentlich werden jeweils am Sonntag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.
Sonntag
. /.