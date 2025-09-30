Tagesangebote im November 2025 in Bad Bevensen
MONTAG
Tanz- und Körpertherapie
Jeden Montag, 15:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Leichtfüßig von Kopf bis Fuß bewegt
bei diesem Gesundheitsangebot lernen Sie Ihrem eigenen Bewegungsimpuls zu folgen. So kann sich Festgehaltenes und Blockiertes im Körper und in den Gelenken lösen und zu einem fließenden Tanz werden.
Wohlsein breitet sich aus, Kreativität wird angeregt. Der Einstieg zum eigenen Tanz wird über Wahrnehmungsübungen und einer Bewegungsmeditation angeleitet.
Dieses kann zu einer persönlichen Ressource des Alltags werden, indem es die psychische Gesundheit und Widerstandskraft in stressigen Zeiten wiederherstellt, es stabil hält und stärkt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Die Teilnahme ist für alle Altersgruppen möglich!
DIENSTAG
Yoga
Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Krimiwanderung
Dienstag, 04. November, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
MITTWOCH
Fitness für die grauen Zellen
Mittwoch, 12.+26. November, 09:30+10:45 Uhr, Tagungsraum im Kurhaus
Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!
Rückenfit (Anmeldung erforderlich)
jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Vollmondwanderung
Mittwoch, 05. November, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.
Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.
DONNERSTAG
Lachyoga
jeden Donnerstag, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Jeder kennt es, jeder liebt es, aber manche nutzen es zu wenig: das Lachen. Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.
Das Schöne: Lachen kann man lernen. Selbst aus einem zunächst gekünstelten Lachen wird leicht ein Lachen aus vollem Herzen. Sie fühlen sich freier, gehen positiver in den Tag und können auch im Alltag leichter über manches hinweglachen.
Fit fürs Alter
jeden Donnerstag, 15:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.
Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit.
FREITAG
Yoga
jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
SAMSTAG
Qigong
Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Aktive Lebenspflege und Stressreduktion mit Qigong
Mit unserem neuen Workshop-Angebot in Bad Bevensen bekommen Sie die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10.00 – 11.00 Uhr ganz bewusst um sich und die eigene Gesundheit zu kümmern. Qigong ist ein Teilbereich der Traditionellen Chinesischen Medizin. Es wirkt entspannend und ausgleichend und hilft dadurch zur Gelassenheit, innerer Ruhe und zu besserer Beweglichkeit. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Stadtrundgang
jeden Samstag, 14:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Einmal wöchentlich werden jeweils am Sonntag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.
Siebensternrundgang
Samstag, 29. November, 17:00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Brückenstrasse, Höhe Neptun-Brunnen
Er ist in fast jedem Haushalt in Bad Bevensen zu finden, schmückt im Advent Fenster und Auslagen und gehört zum Heilbad in der Heide wie die Therme und die Kirche — der gedrechselte "Siebenstern".
Bei diesem Rundgang erfahren Sie, wie der Siebenstern seinen Weg nach Bad Bevensen gefunden hat und wie es zu dem Brauchtum der "Siebenstern-Gottesdienste" in Bad Bevensen kam. Genießen Sie Bad Bevensen im Lichterglanz und lassen Sie sich von der winterlichen Atmosphäre verzaubern.
Sonntag
