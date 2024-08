Tagesangebote September 2024

Leichtfüßig von Kopf bis Fuß bewegtBei diesem Gesundheitsangebot lernen Sie Ihrem eigenen Bewegungsimpuls zu folgen. So kann sich Festgehaltenes und Blockiertes im Körper und in den Gelenken lösen und zu einem fließenden Tanz werden.Wohlsein breitet sich aus, Kreativität wird angeregt. Der Einstieg zum eigenen Tanz wird über Wahrnehmungsübungen und einer Bewegungsmeditation angeleitet.Dieses kann zu einer persönlichen Ressource des Alltags werden, indem es die psychische Gesundheit und Widerstandskraft in stressigen Zeiten wiederherstellt, es stabil hält und stärkt.Die Teilnahme ist für alle Altersgruppen möglich!Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.Am meisten Spaß macht Nordic Walking und die größten gesundheitlichen Effekte hat es, wenn man die beiden Stöcke auch technisch richtig einsetzt: Das Gehen fällt leichter, das Tempo steigert sich, Gelenke und Knochen werden entlastet und die Muskulatur wird effizienter trainiert als durch manch anstrengenderen Sport.Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet deshalb Nordic Walking mit Einweisung in das »richtige« Gehen mit den zwei Stöcken an. Die Stöcke werden für den Kurs gestellt. Gerne können Sie aber auch Ihre eigenen Stöcke mitbringen.Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen - todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!Rund um den 169 Meter hohen Wilseder Berg liegen heute die größten zusammenhängenden Heideflächen Westeuropas.Der Bus fährt Sie direkt nach Undeloh. Von dort beginnt eine 1,5-stündige Kutschfahrt durch die Heide, bei der Sie auch durch den Heideort Wilsede fahren. Zurück in Undeloh, erwartet Sie ein gemeinsames Kaffeetrinken im Hotel Heiderose.Das Kaffeegedeck besteht aus einem Stück Buchweizentorte oder einem Stück Kuchen und einem Kaffee, Tee oder einer Schokolade.Rückfahrt ist um 17:15 Uhr, die Rückkehr in Ebstorf erfolgt gegen 18:15 Uhr, die Rückkehr in Bad Bevensen ist zu 18:40 Uhr geplant.Auf der begleitenden Fahrradtour geht es mit der amtierenden Heidekartoffelprinzessin Paula über Felder und Wiesen in und um Bad Bevensen. Hier erfahren Sie allerhand Wissenswertes rund um die Heidekartoffel.Es erwartet Sie eine kleine Verkostung rund um die Knolle.Gesamtdauer: ca. 3 StundenFür diese Tour benötigen SieE-Bike!Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.Jeder kennt es, jeder liebt es, aber manche nutzen es zu wenig: das Lachen. Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.Das Schöne: Lachen kann man lernen. Selbst aus einem zunächst gekünstelten Lachen wird leicht ein Lachen aus vollem Herzen. Sie fühlen sich freier, gehen positiver in den Tag und können auch im Alltag leichter über manches hinweglachen.Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit.Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.Lüneburg ist unverwechselbar. Die historische Salz– und Hansestadt an der Ilmenau bietet mit dem Charme seiner alten Gassen, gotischer Backsteinfassaden, idyllischen Winkel, Brunnen und prächtigen Kirchen eine große Menge an Sehenswertem.Das Lüneburger Rathaus ist nicht nur geographischer Mittelpunkt der Stadt, sondern auch seit Jahrhunderten ein geschichtliches Zentrum. Bei diesem Rundgang, sternförmig umden Marktplatz, erzählt der Stadtführer Ihnen Fakten und Geschichten aus der Hansestadt Lüneburg.Abfahrt in Bad Bevensen ist um 11:30 Uhr vor dem Kurhaus, Abfahrt in Ebstorf ist 11:00 Uhr am Domänenplatz. Die Führung "Rund ums Rathaus“" beginnt direkt nach Ankunft des Busses an der Treppe des Landgerichts. Nach der Führung haben Sie Zeit zur freien Verfügung (ca. 2 Stunden). Abfahrt in Lüneburg ist 15:30 Uhr, die Rückkehr in Bad Bevensen erfolgt gegen 16:00 Uhr, die Rückkehr in Ebstorf ist gegen 16:30 Uhr geplant.Im Preis enthalten: Busfahrt nach Lüneburg, Stadtführung in LüneburgDer Kurpark ist das Herzstück der Stadt. Direkt an der Ilmenau gelegen umschließt ein etwa 18 Hektar großer Kurpark das Kurzentrum. Er ist nicht von vornherein als künstliche Parkanlage geplant und gestaltet worden, sondern organisch gewachsen und in weiten Teilen naturnah gestaltet. Die weitläufige Grünzone mit ihren alten Bäumen verbindet die Altstadt im Westen mit dem Kurviertel und geht über in die Auenlandschaft entlang der Ilmenau. Bereits Anfang der 50er Jahre wurde hier ein „Stadtgarten“ angelegt. Teile davon sind heute noch als „Rabattenpark“ in die Gesamtanlage integriert.In der Saison führt die Gärtnermeisterin Frau Christiane Wittkowski die Gäste durch den Kurpark und beantwortet Ihnen die Frage „was blüht denn da…?“Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.Bei dieser Radtour lernen Sie zunächst die Klein Bünstorfer Heide kennen, die sehr idyllisch am Rande der Ilmenauaue liegt. Hier erfahren Sie Wissenswertes über die Entstehung und Pflege der Heidelandschaft und die von Heidekraut überwachsenen Hügelgräber.Entlang der Ilmenau und durch die fruchtbare Landschaft der Ebstorfer Klei mit Ihren zahlreichen Kartoffelfeldern radeln Sie weiter in das beschauliche Dorf Barum mit seinem alten Rittergut.Auf dem Biolandhof Ellenberg werden Sie ins Staunen kommen, wie viele Kartoffelsorten es gibt und interessante Dinge rund um die „tolle Knolle“ erfahren.Sie werden begleitet von der Natur- und Landschaftsführerin Frau Nicole MahnkeTreffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen.Für die geführte Radtour benötigen Sie ein E-Bike!Strecke: ca. 30 kmGesamtdauer: ca. 5 StundenBesichtigung/Einkauf: Biolandhof Ellenberg, Obstscheune TätendorfNeben der physischen & mentalen Entspannung trainiert man beim SUP den kompletten Körper, speziell die Rumpf- und Tiefenmuskulatur, Gleichgewicht, Beweglichkeit und die Motorik.Der Kurs ist perfekt für Alle, die diese Sportart einmal ausprobieren und reinschnuppern möchten. Die Teilnehmer sollten schwimmen können.Mitzubringen sind bequeme Kleidung (z.B. Laufhose, Laufshirt oder Badehose) die im Fall der Fälle schnell trocknen und ein Handtuch. Schwimmweste wird gestellt.Mit dem Stand-up Paddling fit bleiben bis ins hohe Alter und gleichzeitig gemächlich die Natur auf der Ilmenau genießen. Wir zeigen die richtige Technik und die Basics für einensicheren Stand auf dem SUP-Board. Der Kurs ist speziell für SUP-Einsteiger oder diejenigen, die nach länger Pause wieder in den Sport einsteigen möchten. Unser SUP-Einsteigerkurs 50+ richtet sich an Personen reiferen Alters, die sich gerne mit Gleichaltrigen in einer kleinen Gruppe an einer großartigen und neuen Sportart versuchen möchten.SUP, Paddle und Schwimmweste werden gestellt. Benötigt werden lediglich ein Handtuch und ggf. Wechselkleidung.Einmal wöchentlich werden jeweils am Samstag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.Das therapeutische Stand-up Paddling (T-SUP genannt) ist die aktuelle Trendsportart unter all den zahlreichen Sporttherapien und hat inzwischen auch einen festen Platz in der Rehabilitation eingenommen. Bei T-SUP werden sämtliche Muskelgruppen beansprucht und der ganze Körper wird schonend trainiert. Der Kurs richtet sich explizit an Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Sie trainieren in einer max. 4 Personen großen Gruppe und werden unter fachkundiger Anleitung von einem ausgebildeten und langjährigen Personal Trainer begleitet.Du hast Deine ersten Paddelschläge auf dem SUP-Board erfolgreich hinter Dich gebracht oder/und bist auf dem Board sicher?Dann bist Du bei unserer exklusiv SUP-Ilmenau-Tour mit Tourguide genau richtig. Auf der Ilmenau genießen wir gemeinsam ab Bad Bevensen entspannte Stunden in der Natur und betrachten den Kurort mal aus einer anderen Perspektive, vom Wasser aus.In der Kleingruppe und begleitet durch einen erfahrenen Guide, machen wir die Tour zu einem ganz besonderen Erlebnis.Du bekommst alles, was Du benötigst von uns gestellt. Für den Kurs benötigst Du leichte und schnell trockene Sportbekleidung oder Badesachen. Je nach Wetterlage auch etwasWärmeres zum Anziehen, wie Pullover oder Hoodie. Schwimmwesten können gestellt werden.Wenn Sie nicht alleine die reizvolle Umgebung von Bad Bevensen erkunden möchten, nimmt unser Wanderführerin Frau Bialecki interessierte Gäste mit auf eine etwa 4-5-stündige Wanderung rund um Bad Bevensen. Unterwegs erfahren Sie Wissenswertes zu den Sehenswürdigkeiten an der Strecke und zur Umgebung des Kurortes.Bitte nehmen Sie sich genug Proviant mit.Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen unter Anleitung.Anschließend gemütliches Beisammensein.Eintritt frei!Alle sind herzlich willkommen - auch Nicht-Vereinsmitglieder!E-Mail: kontakt@kneippverein-bad-bevensen.de Unter dem Motto „Surrealismus und Beschaulichkeit“ stellt Robert Glanz seine Bilder vom 25. August 2024 bis 21. September 2024 im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.Robert Glanz wurde 1965 in Rostock geboren. Schon in früher Kindheit wurde er von der Mutter, die gelernte Schrift- und Plakatmalerin ist, im Zeichnen unterrichtet. Sein Onkel, der vor allem Karikaturen gezeichnet hat, gab ihm später wichtige Hinweise und Tipps.Der Berufsweg, den Robert Glanz in den 80er Jahren einschlug, war eher praktischer Natur. Der Rostocker absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und schloss diese erfolgreich ab. Danach belegte er einen Mal- und Zeichenkurs der Universität Rostock. In dieser Zeit entstanden die ersten großformatigen Arbeiten.Die Formensprache, die Glanz entwickelte, um seinen Stimmungen Ausdruck zu verleihen, näherte sich immer stärker dem Surrealismus an. Vor allem Xavier Degans, von dem es 1986 eine Ausstellung in Rostock gab, und Salvador Dali werden von Glanz als Vorbilder genannt. Robert Glanz über seine Werke: “Doch schon bald kam die Erkenntnis, dass ich viele Vorstellungen nicht umsetzen konnte, und ich begann mich mit den Techniken der "Alten Meister" auseinanderzusetzen.”Besonders bei den beschaulichen Arbeiten ist zu erkennen, dass Glanz nicht durch den kurzlebigen Impuls blenden will. Es geht ihm vielmehr darum, die solide erarbeitete Komposition zu ihrem angestammten Recht kommen zu lassen.Ende 1992 siedelte er berufsbedingt nach Hannover und arbeitete dort als Elektriker in der Lichtwerbung. Zu dieser Zeit lernte er einige dort lebende Künstler kennen, so auch den Maler Wolfgang Rieger, von dem er viel lernen konnte und mit dem ihn auch weiterhin eine enge Freundschaft verbindet.Seit 2007 arbeitete er an drei Kunstschulen als Dozent für Malerei und unterrichtete an einer Ganztagsschule und einem Gymnasium. Parallel dazu studierte Glanz an der IBKK Bochum Malerei & Grafik.Am 1. November 2012 eröffnete er nach abgeschlossenem Studium mit Diplom die Kunstschulen Tricolor in Sögel und Lorup, die aus dem Verein Kunstkreis Hümmling resultiert. Hier entstandenen zahlreiche neue Arbeiten. Die Kunstschule wurde wegen einer Beeinträchtigung der Sehleistung 2020 aufgegeben da ein Unterricht nur noch im "Theoretischem Bereich" möglich war.Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 25. August 2024, endet am 21. September 2024 und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.Die Künstlerinnern und Künstler des „Kunstkreis 2012“ stellen ihre Bilder vom 22. September – 19. Oktober 2024 erneut im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.Gezeigt werden vielfältige Werke, geschaffen mit Öl-, Aquarell- oder Acrylfarben. Der Kunstkreis 2012 gründete sich im September 2012 in Lüneburg. Inzwischen besteht er aus über 30 Künstlern, die mit viel Engagement und Freude ihrer gemeinsamen Leidenschaft nachgehen. Teil des Kunstkreises sind Maler, Grafiker, Fotografen, Puppenkünstler, Kalligrafen und Musiker. Sie tauschen sich über ihreWerke aus und planen darüber hinaus gemeinsame Ausstellungen und Veranstaltungen.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage kunstkreis2012.de.Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 22. September 2024, endet am 19. Oktober 2024 und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.