Tagesangebote November 2026
MONTAG
Vollmondwanderung
Montag, 23. November, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.
Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.
DIENSTAG
Yoga
Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Krimiwanderung
Dienstag, 03. November, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
MITTWOCH
Rückenfit (Anmeldung erforderlich)
jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
DONNERSTAG
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FREITAG
Yoga
jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
SAMSTAG
Qigong
Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Aktive Lebenspflege und Stressreduktion mit Qigong
Mit unserem neuen Workshop-Angebot in Bad Bevensen bekommen Sie die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10.00 – 11.00 Uhr ganz bewusst um sich und die eigene Gesundheit zu kümmern.
Qigong ist ein Teilbereich der Traditionellen Chinesischen Medizin. Es wirkt entspannend und ausgleichend und hilft dadurch zur Gelassenheit, innerer Ruhe und zu besserer Beweglichkeit. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Lachyoga
Samstag, den 21. November, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Jeder kennt es, jeder liebt es, aber manche nutzen es zu wenig: das Lachen. Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.
Das Schöne: Lachen kann man lernen. Selbst aus einem zunächst gekünstelten Lachen wird leicht ein Lachen aus vollem Herzen. Sie fühlen sich freier, gehen positiver in den Tag und können auch im Alltag leichter über manches Hinweglachen.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Stadtrundgang
jeden Samstag, 14:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Einmal wöchentlich werden jeweils am Sonntag um 14:00 Uhr Führungen durch die Bad Bevenser Innenstadt angeboten. Begleitet werden alle Interessierten dabei von engagierten Stadtführerinnen, die viel Wissenswertes über die Geschichte Bad Bevensens zu berichten wissen.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
„Ausflugsfahrt mit dem Bürgerbus zum Weihnachtsmarkt nach Ebstorf“
(Vorherige Anmeldung erforderlich)
Samstag, 28. November, 14:30 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Der BürgerBus bietet Ihnen an diesem Tag einen Transfer zum Weihnachtsmarkt nach Ebstorf.
Abfahrt in Bad Bevensen ist um 14:30 Uhr an der Haltestelle Kurhaus.
Abfahrt in Ebstorf ist 17:00 Uhr.
Im Preis enthalten: Hin- und Rückfahrt
WICHTIER HINWEIS: Bei einer nicht erreichten Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen, kann die Fahrt nicht durchgeführt werden.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
Sonntag
Lachyoga
Sonntag, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Jeder kennt es, jeder liebt es, aber manche nutzen es zu wenig: das Lachen. Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.
Das Schöne: Lachen kann man lernen. Selbst aus einem zunächst gekünstelten Lachen wird leicht ein Lachen aus vollem Herzen. Sie fühlen sich freier, gehen positiver in den Tag und können auch im Alltag leichter über manches Hinweglachen.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.
„Ausflugsfahrt mit dem Bürgerbus zum Weihnachtsmarkt nach Ebstorf“
(Vorherige Anmeldung erforderlich)
Sonntag, 29. November, 14:30 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Der BürgerBus bietet Ihnen an diesem Tag einen Transfer zum Weihnachtsmarkt nach Ebstorf.
Abfahrt in Bad Bevensen ist um 14:30 Uhr an der Haltestelle Kurhaus.
Abfahrt in Ebstorf ist 17:00 Uhr.
Im Preis enthalten: Hin- und Rückfahrt
WICHTIER HINWEIS: Bei einer nicht erreichten Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen, kann die Fahrt nicht durchgeführt werden.
Tickets erhalten sie unter www.bad-bevensen.de oder in der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen.