Tagesangebote Januar 2027
DIENSTAG
Yoga
Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Krimiwanderung
Dienstag, 05. Januar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher!
Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.
MITTWOCH
Rückenfit
jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den
Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende
Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
FREITAG
Yoga
jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Vollmondwanderung
Freitag, 22. Januar, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.
Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.
SAMSTAG
Qigong
Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.
Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.
Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.
Lachyoga
Samstag, den 16. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Über 20 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig
LACH DICH GESUND
Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.
Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung.
SONNTAG
Neujahrswanderung
Sonntag, 03. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information
Das neue Jahr hat begonnen und die festlichen Tage rund um Weihnachten und Silvester sind vorbei – Zeit für einen frischen Start bei unserer Wanderung zum Jahresbeginn.
Die Strecke geht durch die winterlichen Wälder und Wiesen, entlang der Ilmenau.
Zum Abschluss laden wir zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Kurhauscafé ein. (Selbstzahler).
Treffpunkt ist am Kurhaus Bad Bevensen um 11:00 Uhr.
Proviant ist bitte mitzubringen.
Lachyoga
Sonntag, den 31. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information
Über 20 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig
LACH DICH GESUND
Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.
Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung.