



DIENSTAG



Yoga

Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Krimiwanderung

Dienstag, 05. Januar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher!



Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.



MITTWOCH



Rückenfit

jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den



Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende



Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



FREITAG



Yoga

jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Vollmondwanderung

Freitag, 22. Januar, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.



Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.



SAMSTAG



Qigong

Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.



Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Lachyoga

Samstag, den 16. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Über 20 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig



LACH DICH GESUND



Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.



Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung.



SONNTAG



Neujahrswanderung

Sonntag, 03. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Das neue Jahr hat begonnen und die festlichen Tage rund um Weihnachten und Silvester sind vorbei – Zeit für einen frischen Start bei unserer Wanderung zum Jahresbeginn.



Die Strecke geht durch die winterlichen Wälder und Wiesen, entlang der Ilmenau.



Zum Abschluss laden wir zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Kurhauscafé ein. (Selbstzahler).



Treffpunkt ist am Kurhaus Bad Bevensen um 11:00 Uhr.



Proviant ist bitte mitzubringen.



Lachyoga

Sonntag, den 31. Januar, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Über 20 Jahre LACHYOGA mit Monika Budig



LACH DICH GESUND



Lachübungen werden mit Atemübungen verbunden und mit Gymnastik aufgepeppt, mit einer Prise Ernst gewürzt und mit viel Humor umgerührt.



Lachen stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung.

(lifePR) (