Tagesangebote Dezember 2026

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MONTAG

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DIENSTAG



Yoga

Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Krimiwanderung

Dienstag, 01. Dezember, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen todsicher!



Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.



MITTWOCH



Winterliche Kurparkführung

Mittwoch, 02.+ 09.+ 16. + 23. Dezember, 14:00 Uhr Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Im Dezember wird wieder die beliebte Führung von Christiane Wittkowski durch den Kurpark angeboten. Auch in dieser Jahreszeit bietet die Natur viel und eine Führung zeigt die Besonderheiten des Kurparks im Winter.



Rückenfit

jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Vollmondwanderung

Mittwoch, 23. Dezember, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen. Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.



DONNERSTAG

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FREITAG



Yoga (nicht am 25.12.2026)

jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



SAMSTAG



Qigong (nicht am 26.12.2026)

Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Qigong lehrt uns, mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen und gleichzeitig mit dem Himmel verbunden zu sein. Die Übungen werden in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung und Harmonisierung der Lebensenergie angewendet. Mit ruhigen fließenden Bewegungen lernen wir, unseren Körper zu entspannen. Qigong trainiert den Körper aktiv und ganzheitlich. Dabei können die natürliche Lebendigkeit, Vitalität, eine energievolle Ausstrahlung und kraftvolles Auftreten entwickelt und bewahrt werden.



Qigong-Übungen können überall, zu jeder Zeit und von Menschen aller Altersstufen praktiziert werden. Qigong ist eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen und Mitmachen.



Siebenstern-Rundgang

Samstag, 05.+ 19. Dezember, 17:00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Brückenstrasse, Höhe Neptun-Brunnen



Er ist in fast jedem Haushalt in Bad Bevensen zu finden, schmückt im Advent Fenster und Auslagen und gehört zum Heilbad in der Heide wie die Therme und die Kirche — der gedrechselte "Siebenstern".



Bei diesem Rundgang erfahren Sie, wie der Siebenstern seinen Weg nach Bad Bevensen gefunden hat und wie es zu dem Brauchtum der "Siebenstern-Gottesdienste" in Bad Bevensen kam. Genießen Sie Bad Bevensen im Lichterglanz und lassen Sie sich von der winterlichen Atmosphäre verzaubern.



Lachyoga

Samstag, 19.Dezember, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Monika Budig zeigt, wie gut herzhaftes und ausgiebiges Lachen helfen kann. Frau Budig ist Lachtrainerin und hat ihre Ausbildung in "Lachyoga" bei dem indischen Arzt Dr. Kataria absolviert. Lachyoga (Hasya Yoga) ist eine Methode, um gemeinsam miteinander zu lachen, uns gegenseitig anzustecken. Wir brauchen keinen Grund zum Lachen, wir brauchen etwas Mut und ein wenig Fantasie. Am Anfang lachen wir vielleicht etwas gekünstelt, aber nach einiger Zeit lachen wir mit unserem ganzen Wesen. Nicht nur körperlich fühlen wir uns danach wohler, sondern auch seelisch. Wir gehen positiv und mit einem Lächeln in den Alltag und nehmen das Leben nicht mehr so schwer. Seien sie mutig, trauen Sie sich und kommen zum Lachyoga.



Sonntag



Lachyoga

Sonntag, 06. Dezember, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Monika Budig zeigt, wie gut herzhaftes und ausgiebiges Lachen helfen kann. Frau Budig ist Lachtrainerin und hat ihre Ausbildung in "Lachyoga" bei dem indischen Arzt Dr. Kataria absolviert. Lachyoga (Hasya Yoga) ist eine Methode, um gemeinsam miteinander zu lachen, uns gegenseitig anzustecken. Wir brauchen keinen Grund zum Lachen, wir brauchen etwas Mut und ein wenig Fantasie. Am Anfang lachen wir vielleicht etwas gekünstelt, aber nach einiger Zeit lachen wir mit unserem ganzen Wesen. Nicht nur körperlich fühlen wir uns danach wohler, sondern auch seelisch. Wir gehen positiv und mit einem Lächeln in den Alltag und nehmen das Leben nicht mehr so schwer. Seien sie mutig, trauen Sie sich und kommen zum Lachyoga.



Weihnachtliche Lesung im Kurhaus Bad Bevensen

Sonntag, 06.+13.+20. Dezember, 13:30 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen



das Kurhaus Bad Bevensen lädt herzlich zu einer stimmungsvollen weihnachtlichen Lesung ein. Von 13:30 bis ca. 14:30 Uhr lesen Persönlichkeiten aus Bad Bevensen festliche Geschichten und Gedichte – ganz im Sinne einer alten, liebgewonnenen Tradition.



Freuen Sie sich auf eine besinnliche Stunde. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Kaffee, Tee und weihnachtliche Kekse laden zum Verweilen ein.



Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(lifePR) (