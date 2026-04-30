Tage Alter Musik Medingen - TAMM / Donnerstag, 18. – Sonntag, 21. Juni 2026: Kloster Medingen, Bad Bevensen
Alte Musik erleben statt nur hören
Die Tage Alter Musik Medingen TAMM, stehen 2026 ganz im Zeichen ihres programmatischen Mottos: „Musik erleben statt nur hören.“
TAMM versteht Alte Musik nicht als museales Repertoire, sondern als lebendige Kunstform – erfahrbar im Dialog zwischen Raum, Instrument, Interpretation und Publikum. Die besondere Akustik der Klosterkirche Medingen, historische Instrumente – teils Originale, teils detailgetreue Nachbauten – und international renommierte Künstlerinnen und Künstler verschmelzen zu einem intensiven Gesamterlebnis.
Das frühklassizistische Kloster Medingen, eines der wenigen noch bewohnten Heideklöster, bildet mit seinen historischen Gebäuden einen authentischen Rahmen für Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die Klosterkirche überzeugt durch ihre außergewöhnlich transparente, warme und tragfähige Akustik – ideal für die historische Aufführungspraxis.
Gerade leise Nuancen eines Traversos, die sprechende Artikulation einer Barockvioline, der samtige Klang einer Viola da Gamba oder die differenzierte Dynamik eines Fortepianos (Hammerflügels) entfalten hier ihre volle Wirkung.
Hier wird Musik nicht nur gehört – sie wird räumlich, klanglich und atmosphärisch erlebbar gemacht.
Konzeptentwickler und Künstlerischer Leiter von TAMM ist der renommierte Flötist Prof. Peter Holtslag. Der international gefeierte Musiker, der weltweit konzertierte, über 40 CDs einspielte und anführenden Hochschulen wie der Royal Academy of Music in London (Ehrenmitglied seit 2013) sowie seit 1988 an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg lehrte, kuratiert das Festival mit höchstem künstlerischem Anspruch.
Holtslags Handschrift ist unverkennbar. historisch informierte Aufführungspraxis, internationale Spitzenensembles der jüngeren Generation, mutige, durchdachte Programmkonzepte, Verbindung von Forschung, Spielfreude und unmittelbarer Ansprache lassen die Alte Musik lebendig und erlebbar werden.
Alte Musik wird als gegenwärtige, berührende Kunstform präsentiert. Alte Musik erleben statt nur hören. Das ist Holtslag auch in den vergangenen Festivals seit 2023 bereits gelungen.
TAMM bringt international agierende Musikerinnen und Musiker nach Bad Bevensen – vielfach ausgezeichnet, auf bedeutenden Festivals vertreten und in renommierten Konzertsälen zu Hause.
Wie bereits in früheren Festivaljahren gezeigt, können sich die Tage Alter Musik Medingen „mit den großen Festivals messen“
Ein weiteres Augenmerk liegt auf den historischen Instrumenten (Traverso, Viola da Gamba, Zink, Renaissance-Posaune, Theorbe, Cembalo, Fortepiano u.a.), originaler oder quellenbasierter Spieltechnik sowie der Einheit von Komposition und Instrument
Gerade beim Spiel auf historischen Tasteninstrumenten wie dem Fortepiano wird erfahrbar, wie sehr Artikulation, Dynamik und Klangvorstellung mit dem Instrumententyp verbunden sind – ein zentrales Element des Festivalgedankens.
Veranstalter ist der Kulturverein Bad Bevensen e.V. Unterstützt wird seit 2023 das Festival von der Bad Bevensen Marketing GmbH, die das Projekt organisatorisch begleitet.
Diese Zusammenarbeit verbindet künstlerische Exzellenz mit professioneller regionaler Verankerung und stärkt Bad Bevensen als Standort für hochwertige Kulturangebote.
Bereits im Vorfeld des Festivals laden zwei kostenfreie Auftaktveranstaltungen dazu ein, in die Welt der Alten Musik einzutauchen und sich auf die Tage Alter Musik Medingen einzustimmen:
Am 06. Juni eröffnet das Trio Ripasso um 17:00 Uhr mit einem Konzert im Kloster Medingen den TAMM-Festivalmonat ein klangvoller Vorgeschmack auf das Festival und am 12. Juni folgt um 19:00 Uhr eine Auftakt-Filmvorführung im Kurhaus Bad Bevensen. Auch diese Veranstaltung ist kostenfrei und bietet einen inspirierenden Zugang zur Welt der Alten Musik – informativ, atmosphärisch und einstimmend auf die Konzerterlebnisse im Kloster Medingen.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.
PROGRAMM 2026
Donnerstag, 18. Juni 2026, 19.30 Uhr
Ensemble Pseudonym – Klangfantasie zwischen Frankreich und Deutschland
Das international gefeierte Ensemble Pseudonym, AbsolventInnen der Schola Cantorum Basiliensis, eröffnet TAMM 2026 mit Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.
Mitwirkende:
Liane Sadler – Traverso (historische Flöten)
Maya Webne-Behrman – Barockvioline
Stephen Moran – Viola da Gamba
Gabriel Smallwood – Cembalo & Orgel
Komponisten: François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Georg Philipp Telemann u. a.
Mit rhetorischer Ausdruckskraft, improvisatorischer Freiheit und stilistischer Vielfalt bringt das Ensemble alte Klangwelten zum Leuchten. Pseudonym gastierte u.a. bei AMUZ Antwerpen und dem National Centre for Early Music in York – nun erstmals in Medingen.
Freitag, 19. Juni 2026, 16.00 Uhr
„Abgekupfert“ – italienische Hits im deutschen Gewand
Ein spannendes Programm rund um musikalische „Hits“ des Frühbarock:
Giulio Caccinis „Amarilli mia bella“ und seine Verbreitung im deutschsprachigen Raum. Werke von Johann Nauwach sowie Texte von Johann Rist, Philipp von Zesen und Paul Fleming zeigen, wie italienische Arien adaptiert und neu interpretiert wurden.
Mit:
Jeroen Finke – Gesang
Tobias Tietze – Theorbe
Freitag, 19. Juni 2026, 19.30 Uhr
Artem Belogurov
Abendkonzert: Fantasien auf dem Fortepiano
Ein außergewöhnliches Erlebnis:
C. P. E. Bach, Mozart und Beethoven auf einem Fortepiano nach Gottfried Silbermann.
Das historische Hammerklavier – mit seinen differenzierten Registern und der sensiblen Hammermechanik – lässt die Einheit von Komposition und Instrument unmittelbar erfahrbar werden. Belogurov, international gefeierter Spezialist für historische Tasteninstrumente, konzertierte u. a. im Concertgebouw, in der Wigmore Hall und im Lincoln Center. Der Bogen des Programms spannt sich von der freien Fantasie C. P. E. Bachs († 1788 – dem Jahr der Wiedereinweihung des Klosters Medingen) über Mozart bis Beethoven.
Samstag, 20. Juni 2026, 19.30 Uhr
Renaissance-Bläserpracht
Studierende aus Stuttgart und Basel lassen die Tradition norditalienischer Stadtpfeifer-Ensembles lebendig werden, Besetzung: 3 Renaissance-Posaunen, 2 Zinken, Orgel
Werke von: Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Johannes Ockeghem, Michael Praetorius (Terpsichore), Giovanni Gabrieli, Claudio Merulo u. a.
Improvisationen und Canzoni spiegeln die Klangkultur italienischer Piazze des 16. und 17. Jahrhunderts wider – festlich, brillant und farbenreich.
Sonntag, 21. Juni 2026,18.00 Uhr
Ensemble La Clementina
Canticum Canticorum – Das Hohelied Salomos
Ein geistlich-weltliches Programm des Frühbarocks.
Das Hohelied inspirierte Komponisten zu innigen, sinnlichen und rhetorisch kraftvollen Werken in der Form des Geistlichen Konzerts.
Neben geistlichen Vertonungen erklingen weltliche Madrigale wie Monteverdis „Chiome d’oro“. Wechselnde Besetzungen – von Solostücken über Duette bis zu Ensemblewerken mit obligaten Instrumenten – lassen die poetische Bildsprache des Textes in vielfältigen Klangfarben erscheinen.
Rahmenprogramm an allen Tagen:
Klosterführungen um 14:00 Uhr , „Meet the Artist“ – Künstlergespräche, „Srtaßenmusik aus dem aus dem 17. Jahrhundert, Beteiligung regionaler Ensembles („Locals“)