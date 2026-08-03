Bad Bevensen zeigt Herz und Engagement: Am Sonntag, den 06. September 2026, verwandelt sich der Bevenser Kirchplatz wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Beim beliebten Tag der Vereine präsentieren sich zahlreiche Vereine, Initiativen und Organisationen aus Bad Bevensen und Umgebung – vielfältig, kreativ und mit viel Leidenschaft.



Ob Musik, Sport, Kultur, Soziales oder Ehrenamt – hier gibt es viel zu entdecken, auszuprobieren und ins Gespräch zu kommen.



Für den musikalischen Aspekt sorgt das Bad Bevensen Blasorchester e.V. Sportlich wird es beim MTV Bad Bevensen mit einem Bewegungsparcours für die Kinder sowie beim Verein Get Shape. Wer es strategisch mag, schaut beim Schachverein vorbei, Natur- und Gesundheitsinteressierte informieren sich beim Kneippverein e.V.



Auch kulturell und historisch hat Bad Bevensen einiges zu bieten: Der Historische Verein, die Kulturstation e.V., das Vakuum e.V., das Gustav Stresemann Institut sowie der Freundeskreis Bücherwoche e.V. laden zum Austausch ein. Bücherfreunde stöbern beim Bücherflohmarkt des Fördervereins Bibliothek im Griepe-Haus e.V.



Soziale Initiativen wie der Kinderschutzbund mit Tortenwagen, die Lebensraum Diakonie e.V. / das Mehrwertstübchen, der Inklusionsbeirat, das DRK Bad Bevensen und Altenmedingen sowie der Förderverein Feuerwehr Bad Bevensen e.V. zeigen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft ist.



Mit dabei sind außerdem der BürgerBus e.V., der Bevenser Schützenverein, die Hundehelden Bevensen e.V., die Heide Crawler e.V. sowie die politischen Vertreter wie Bündnis 90/Die Grünen, SPD-Ortsverein und der CDU Ortsverband – und viele mehr.



Der Tag der Vereine bietet eine wunderbare Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Hobbys zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Familien sind ebenso willkommen wie Neubürgerinnen und Neubürger oder langjährige Bevenser, die ihre Stadt noch einmal neu kennenlernen möchten.



Kommen Sie vorbei, erleben Sie die Vielfalt des Ehrenamts und genießen Sie einen abwechslungsreichen Sonntag auf dem Bevenser Kirchplatz!



Der Eintritt ist frei.

(lifePR) (