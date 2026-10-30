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Streichquartett meets Pop - beliebte Popsongs vom Streichquartett interpretiert

Samstag, 2. Januar 2027, 17:00 Uhr Kurhaus, Bad Bevensen Neujahrskonzert mit dem Prima-Streichquartett

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Ein Hauch von Ballsaal, moderne und beliebte Melodien in überraschendem Gewand und ein stimmungsvoller Beginn des neuen Jahres. Am Samstag, den 2. Januar 2027, lädt die Bad Bevensen Marketing zum Neujahrskonzert in den großen Saal des Bevenser Kurhauses mit dem Prima-Streichquartett zu einem ganz besonderen Konzert zum neuen Jahr ein. Unter dem Motto „Streichquartett meets Pop“ begegnen bekannte Popsongs und romantische Balladen dem außergewöhnlichen Klang eines Streichquartetts. Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr, Einlass ist ab 16:30 Uhr.

Moderne Hits auf klassischen Streichinstrumenten entfalten einen ganz besonderen Zauber. Vertraute Melodien erscheinen in neuen Klangfarben, gefühlvolle Balladen gewinnen an Intensität und beliebte Popsongs zeigen eine überraschend elegante Seite. Diese Verbindung aus zeitloser Romantik und moderner Musik steht im Mittelpunkt des Neujahrskonzerts. Bekannt ist diese besondere Mischung bereits aus der Dauerbrenner Erfolgs Serie Bridgerton. Wer die musikalische Atmosphäre opulenter Kostümserien wie Bridgerton schätzt und historische Dramen a lá Jane Austen mag, darf sich auf einen passenden Konzertnachmittag freuen. Das Prima-Streichquartett kombiniert ausgewählte Songs, die aus der Serie bekannt sind, mit vielen weiteren beliebten Pop-Hits und romantischen Melodien. So entsteht ein eigenständiges Konzerterlebnis zwischen festlichem Kurhausaal und der heutiger Musikwelt.

Die Grundlage bildet ein vielseitiges Repertoire von mehr als 700 Titeln. Von klassischen Werken über Film- und Unterhaltungsmusik bis zu aktuellen Popsongs. Dazu gehören beispielsweise „Viva la Vida“ von Coldplay genauso wie „Can't Help Falling in Love“, bekannt durch Elvis Presley. Die endgültige Titelauswahl für das Neujahrskonzert wird noch zusammengestellt.

Mit langjähriger Erfahrung und großer Leidenschaft widmen sich die professionellen Musikerinnen und Musiker des Prima-Streichquartetts dem Zusammenspiel. Ihre eigens für das Ensemble arrangierten Stücke eröffnen neue Perspektiven auf populäre Musik. Dabei steht für sie vor allem eines im Mittelpunkt: Menschen mit wunderschönen Melodien Freude zu schenken und gemeinsame musikalische Erinnerungen zu schaffen.

Das Publikum erwartet ein festlicher Konzertnachmittag zum Zurücklehnen, Wiedererkennen und Neuentdecken – und ein klangvoller Start ins Jahr 2027.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.

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