Sternensafari mit Helmut Schnieder

Der Astro-Landschaftsfotograf Helmut Schnieder wird am 02. Januar ab 15:00 Uhr mit seinen Zuschauern auf Sternensafari gehen. Seine Bilder, die in 120 Nächten entstanden sind, enthalten ein interessantes Spektrum seiner fotografischen "Nachtarbeit".

Seit 15 Jahren fotografiert Helmut Schnieder den Sternenhimmel über Mecklenburg-Vorpommern, dem Wendland, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Als Astro-Landschaftsfotograf sucht er für jedes seiner Bilder einen attraktiven Vordergrund, der so beschaffen sein muss, dass Milchstraße, bestimmte Sternbilder, Polarlichter oder erwartete Sternschnuppen darüber genügend Platz finden.

Die Dunkelheit der Nacht erfordert leistungsstarke Kamerasensoren und lichtstarke Superweitwinkelobjektive, die in 15 bis 30 Sekunden Belichtungszeit aus dem vorkommenden Sternenlicht ein atemberaubendes Bild entstehen lassen können.

Helmut Schnieder wird während seines Vortrags über die Entstehungsgeschichten seiner Bilder berichten.

