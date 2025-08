Sonntag, 28. September, 11 - 17:00 Uhr. Innenstadt, Bad Bevensen

Wenn der Duft von frisch geernteten Kartoffeln in der Luft liegt und die Straßen von Bad Bevensen von Musik, fröhlichem Lachen und festlich geschmückten Wagen erfüllt sind, ist es wieder so weit: Die Stadt feiert ihre „tolle Knolle“ – die Heidekartoffel. Vom 20. bis 28. September 2025 erwartet Besucherinnen und Besucher eine ganze Festwoche mit spannenden Aktionen, kulinarischen Höhepunkten und traditionellen Veranstaltungen. Der perfekte Anlass, ein paar Urlaubstage in Bad Bevensen zu verbringen und das goldene Herz der Heide mit allen Sinnen zu genießen.Eine Woche voller Erlebnisse rund um die Heidekartoffel.Die Heidekartoffel ist nicht nur ein regionales Erfolgsprodukt – rund 40 % der deutschen Kartoffeln stammen aus der Heideregion – sondern auch ein Stück Heimat. Gäste können sich in dieser Woche auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.Sonntag, 20. September: Eine begleitete Radtour durch die Kartoffelfelder rund um Bad Bevensen. Erfahren Sie direkt vor Ort Spannendes über Anbau und Ernte der Heidekartoffel und probieren Sie köstliche Kartoffelspezialitäten. Treffpunkt: 11:00 Uhr vor dem Kurhaus, Dauer ca. 3 Stunden.Montag, 22. September: Der Bürgermeister Jürgen Schliekau und die Heidekartoffelkönigin Paula erzählen um 16:00 Uhr im Kurhaus, wie die Heidekartoffel ihren Weg nach Bad Bevensen fand – eine spannende Zeitreise durch die landwirtschaftliche Geschichte der Region Der Eintritt ist frei.Dienstag, 23. September: Krimifans aufgepasst – bei der Krimiwanderung „Tod beim Kartoffelfest“ können Gäste selbst als Ermittler auf Spurensuche gehen. Start ist um 19:00 Uhr am Kurhaus, Spannung und Spaß garantiert.Donnerstag, 25. September: Kneippgesundheitstrainerin Iris Treuherz gibt um 16:00 Uhr im Kurhaus einen Vortrag über die gesundheitlichen Vorzüge der Kartoffel – von der darmfreundlichen Kartoffelsuppe bis zu wohltuenden Kartoffelwickeln. Der Eintritt ist frei.Samstag, 27. September: Beim traditionellen Heidekartoffel-Essen im Restaurant Anno1825 wartet ab 19:00 Uhr ein festliches Menü mit Spanferkel und feinen Kartoffelvariationen im gemütlichen Biergarten des Restaurants. Auch die Heidekartoffelprinzessin Paula und Bürgermeister Jürgen Schliekau sind mit dabei.Höhepunkt: Das große Heidekartoffelfest am 28. SeptemberBad Bevensen verwandelt sich von 10:30 bis 17:00 Uhr in ein lebendiges Festgelände. Nach dem feierlichen Erntedankgottesdienst, der um 9:30 Uhr in der Dreikönigskirche beginnt, startet der große Kartoffelschmaus auf dem Kirchplatz. Hier erwarten die Gästetraditionelle Köstlichkeiten rund um die Kartoffel, zubereitet unter anderem von den Bevenser Landfrauen und der Kirchengemeinde.Musikalisches Bühnenprogramm: Den Auftakt machen die Helgoländer Jungs, der Shantychor aus Himbergen bringt maritimes Liedgut nach Bevensen. De Öwerpetters präsentieren wendländische Volkstänze, Musik und Geschichten aus dem Wendland in historischen Trachten. Das Blasorchester Bad Bevensen spielt aus seinem umfangreichen Repertoire von traditioneller Blasmusik bis hin zu großen Big Band Sounds. Die Cajun-Band MaCajun aus Salzhausen sorgt mit handgemachter Musik aus Louisiana für richtig gute Stimmung. Der besondere Groove und Rhythmus der Cajun-Musik begeistert und bringt den Kirchplatz zum Tanzen.Traditionelle Trachten und Tänze sowie die Vorstellung der Erntemajestäten, die zum Fest geladen werden, präsentiert die Heidekartoffelkönigin Paula.Im Anschluss folgt ab 15:00 Uhr der Festumzug mit historischen Treckern und dem Spielmannszug Bad Bevensen. Bereits ab 12:00 Uhr können Besucher die liebevoll restaurierten landwirtschaftlichen Maschinen vom Oldtimerhof Zilz & Söhne bewundern.Von 13:00 bis 17:00 Uhr laden die Geschäfte in der Innenstadt außerdem zum Sonntagsshopping ein.Urlaub mit Genuss, Kultur und TraditionEin Besuch während der Heidekartoffel-Festwoche in Bad Bevensen bedeutet weit mehr als nur ein Festtag. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Region von ihrer schönsten Seite zu erleben – bei gemütlichen Radtouren, unterhaltsamen Abendveranstaltungen, festlichen Umzügen und kulinarischen Entdeckungen. Musik, Tanz und der unverwechselbare Geschmack der Heidekartoffel machen diese Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.Das detaillierte Programm finden Interessierte unter: www.bad-bevensen.de