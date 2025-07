Kurhaus-Terrasse, Bad Bevensen

Sommerdisco mit Silent Disco – DJ Rossa live auf der Kurhausterrasse



Am Sonnabend, den 2. August, verwandelt sich die Kurhausterrasse in Bad Bevensen von 19:30 Uhr bis 01:00 Uhr in eine pulsierende Open-Air-Tanzfläche. Der erfahrene DJ Andreas Rossa bringt im Anschluss an seine Sommer Disco mit dem innovativen Silent Disco Konzept ein neuartiges Tanz- Event in die Stadt und sorgt für eine unvergessliche Sommernacht. Als Meister seines Fachs trifft DJ Rossa stets den richtigen Ton – mal emotional, mal energiegeladen – und versteht es, das Publikum mitzureißen. Seine Performances zeichnen sich durch Vielseitigkeit, Leidenschaft und hohe musikalische Qualität aus – und bleibt in Erinnerung. Sein Markenzeichen: Ein maßgeschneidertes Musikerlebnis, das Herzen berührt und die Tanzfläche zum Beben bringt. Rossa kombiniert Rhythmusgefühl, technische Finesse und musikalisches Gespür, um Partystimmung entstehen zu lassen – exakt im richtigen Moment. Mit einem Repertoire von sanften Klängen bis zu treibenden Beats gelingt es ihm mit dem Silent Disco Konzept die unterschiedlichen Geschmäcker in ein mitreißendes Gesamterlebnis zu verwandeln.



Drei Musikrichtungen – ein Erlebnis. Ab 22:00 Uhr beginnt die Silent Disco, bei der das Publikum mit Funkkopfhörern individuell zwischen drei Musikkanälen wählen kann:



Mitreißender Schlager, energiegeladener EDM-Sound oder „Best of Everything“- Das Publikum tanzt gemeinsam – aber Jede und Jeder wählt ganz persönlich seinen Lieblings-Beat. Das macht den Reiz der Silent Disco aus: Ausgelassen gefeiert wird wie bei einer klassischen Party, nur für Außenstehende nahezu lautlos. Es wirkt fast surreal, wenn Menschen jubeln, mitsingen und tanzen, ohne dass Musik zu hören ist – ein faszinierendes Bild und ein völlig neues Partykonzept, das überrascht und begeistert.



Die Sommerdisco mit Silent Disco-Elementen bringt neuen Schwung nach Bad Bevensen. So ausgelassen hat Bevensen vielleicht noch nie gefeiert.



DJ Rossa sorgt mit Elan, Charme und einem Feingefühl für Publikum und Musik für eine unvergessliche Nacht – energiegeladen, stilvoll und einzigartig.



Bis 22:00 Uhr ist der Eintritt zur Sommerdisco auf der Kurhausterrasse kostenfrei.

Ab 22:00 Uhr beginnt die Silent Disco, die Teilnahme kostet 10,00 € (Abendkasse), zusätzlich wird ein Pfand von 10,00 € für die Kopfhörer erhoben, das bei Rückgabe erstattet wird.

