Silent Disco im Kurhaus Bad Bevensen
Eine Tanzfläche, drei Musikkanäle, ausgelassene Stimmung / Samstag, 18. Juli 2026 von 21.30 bis 1.00 Uhr, Kurhaus Bad Bevensen
Für das passende Sommerfeeling bietet die Kurhaus-Bar kühle Drinks und erfrischende Cocktails. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung kurzerhand ins Kurhaus verlegt. Die Silent Disco findet im Anschluss an die „Karibische Nacht“ statt und kann sowohl als Ergänzung als auch unabhängig davon besucht werden.
„Die Silent Disco verbindet echte Clubatmosphäre mit hoher Aufenthaltsqualität – und ermöglicht eine stimmungsvolle Veranstaltung auch an sensibleren Standorten, da die Musik ausschließlich über Kopfhörer zu hören ist“, erklärt Kevin Hüdig, Leiter Veranstaltungen und Gastronomie im Kurhaus Bad Bevensen. Ziel sei es, ein modernes Veranstaltungsformat zu etablieren, neue Zielgruppen anzusprechen und das Kurviertel weiter zu beleben. Perspektivisch soll die Silent Disco sowohl an Live-Konzerte anschließen als auch Bestandteil größerer Events oder eigenständiges Highlight sein.
Der Eintritt für die Silent Disco am 18.Juli beträgt 10 Euro zzgl. 10 Euro Pfand für die Kopfhörer.
Für die Konzertbesucher der „Karibischen Nacht“ (Karteninhaber) ist der Eintritt zur Silent Disco bereits inkludiert. Wichtig: Besucher des Konzertes „Karibische Nacht“ müssen keine gesonderte Eintrittskarte für die Disco erwerben. Lediglich der Pfand muss vor Ort entrichtet werden.
Tickets, sowohl für das Konzert als auch die anschließende Disco sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Abendkasse erhältlich.