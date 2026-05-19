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Ansprechpartner:in Herr Kevin Hüdig +49 5821 9768333
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Silent Disco im Kurhaus Bad Bevensen

Eine Tanzfläche, drei Musikkanäle, ausgelassene Stimmung / Samstag, 18. Juli 2026 von 21.30 bis 1.00 Uhr, Kurhaus Bad Bevensen

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Am Samstag, den 18. Juli 2026, lädt die Bad Bevensen Marketing GmbH zu einem besonderen Sommer-Highlight ein: einer Silent Disco auf der Terrasse des Kurhauses Bad Bevensen. Von 21.30 bis 1.00 Uhr tanzen die Gäste gemeinsam auf einer großen Fläche – und doch jede und jeder zum eigenen Lieblingssound. Über kabellose Kopfhörer wählen sie zwischen drei Musikkanälen, die live von drei DJs bespielt werden: mitreißende Schlagerhits, beliebte Hits der 80er und 90er Jahre sowie energiegeladene House- und Elektro-Beats. Farbige LED-Signale an den Kopfhörern zeigen an, welchen Kanal andere gerade hören, wodurch eine spielerische, interaktive Stimmung entsteht, die typisch für dieses innovative Veranstaltungsformat ist.

Für das passende Sommerfeeling bietet die Kurhaus-Bar kühle Drinks und erfrischende Cocktails. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung kurzerhand ins Kurhaus verlegt. Die Silent Disco findet im Anschluss an die „Karibische Nacht“ statt und kann sowohl als Ergänzung als auch unabhängig davon besucht werden.

„Die Silent Disco verbindet echte Clubatmosphäre mit hoher Aufenthaltsqualität – und ermöglicht eine stimmungsvolle Veranstaltung auch an sensibleren Standorten, da die Musik ausschließlich über Kopfhörer zu hören ist“, erklärt Kevin Hüdig, Leiter Veranstaltungen und Gastronomie im Kurhaus Bad Bevensen. Ziel sei es, ein modernes Veranstaltungsformat zu etablieren, neue Zielgruppen anzusprechen und das Kurviertel weiter zu beleben. Perspektivisch soll die Silent Disco sowohl an Live-Konzerte anschließen als auch Bestandteil größerer Events oder eigenständiges Highlight sein.

Der Eintritt für die Silent Disco am 18.Juli beträgt 10 Euro zzgl. 10 Euro Pfand für die Kopfhörer.

Für die Konzertbesucher der „Karibischen Nacht“ (Karteninhaber) ist der Eintritt zur Silent Disco bereits inkludiert. Wichtig: Besucher des Konzertes „Karibische Nacht“ müssen keine gesonderte Eintrittskarte für die Disco erwerben. Lediglich der Pfand muss vor Ort entrichtet werden.

Tickets, sowohl für das Konzert als auch die anschließende Disco sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.bad-bevensen.de sowie an der Abendkasse erhältlich.

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