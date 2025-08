Worüber regen wir uns nicht alles auf? Über das Knöllchen an der Windschutzscheibe, die langsame Kassiererin an der Supermarktkasse, über die Bundesregierung und über das Wetter. Wenn wir uns ärgern, wenn wir zornig sind, dann gräbt sich die Glabellafalte zwischen den Augenbrauen tief in unsere Haut. Deswegen heißt sie auch: Zornesfalte. Und das sieht dann jeder. Wenn wir lachen, verbessert sich unser Hautbild. Mit einem Lächeln im Gesicht werden wir für unsere Mitmenschen attraktiver. Das andere Geschlecht fühlt sich zu uns hingezogen. Und Lachen ist gesund. Die Lunge wird trainiert, das Gehirn kriegt eine Sauerstoffdusche. „Reg’ dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ ist das neue Programm von BERND STELTER, einem der bekanntesten deutschen Kabarettisten und Comedians. Seit den 1990er-Jahren ist er ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungslandschaft – ob als Mitglied der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“, Moderator beliebter Fernsehsendungen oder durch seine zahlreichen Auftritte im Karneval. Stelter ist mehrfacher Gewinner des Deutschen Comedypreises, hat Bestseller-Bücher veröffentlicht und mit Songs wie „Ich hab´ drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär“ Kultstatus erreicht.In zwei Stunden werden Falten geglättet, das Hautbild verbessert und die Mundwinkel nach oben gezogen. Es ist wie eine Zwei-Stunden-Beautybehandlung ganz ohne Botox und lästige Schönheitschirurgen.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.