Programm im Kurhaus Bad Bevensen – Von Advent bis Neujahr

Siebenstern-Rundgang



Samstags um 17:00 Uhr am 29.11., 06.12., 13.12. und 20.12.



Ein besonderes Symbol der Stadt Bad Bevensen ist der Siebenstern – ein gedrechselter siebenarmiger Leuchter, der in fast jedem Haushalt der Region zu finden ist.

Im Advent und zur Weihnachtszeit erhält er besondere Aufmerksamkeit: Er schmückt Fenster, Auslagen und verleiht der Stadt ihren festlichen Glanz.



Auf einem geführten Rundgang erfahren Sie mehr über die Geschichte und Bedeutung dieses traditionellen Weihnachtssymbols, das zum Heilbad in der Heide gehört wie die Therme und die Kirche – der Bevenser „Siebenstern“.



Weihnachtliche Lesungen



Sonntags um 14:30 Uhr am 30.11., 07.12., 14.12. und 21.12.

Gemütliche Vorlesestunden mit Kaffee und Weihnachtsgebäck



An den vier Adventssonntagen lädt das Kurhaus Bad Bevensen alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste zu besinnlichen Vorlesestunden ein.

Die Heidekartoffelkönigin Paula, die Stadtführerin Helga Bialecki, Samtgemeindebürgermeister Martin Feller und Bürgermeister Jürgen Schliekau lesen ihre persönlichen Lieblingsgeschichten zur Weihnachtszeit.



Alle Lesungen beginnen um 14:30 Uhr, Einlass ist ab 14:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei – die Besucherinnen und Besucher erwartet Kaffee und Weihnachtsgebäck.



19.12. -21.12. Weihnachtsmarkt: siehe Weihnachtsmarkt



Programm im Kurhaus Bad Bevensen vom 26. Dezember 2025 bis 04. Januar 2026



Die Bad Bevensen Marketing GmbH lädt in der Zeit zwischen den Feiertagen zu einem abwechslungsreichen Programm ein, das Bewegung, Musik und Geselligkeit vereint. Gäste und Einheimische können die ruhige Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel bei entspannten, kulturellen und aktiven Angeboten genießen.



Freitag, 26. Dezember – Tanztee im Café



Der zweite Weihnachtstag steht ganz im Zeichen von Bewegung und Musik. Um 15:00 Uhr beginnt im Kurhaus-Café der Tanztee – mit beschwingten Rhythmen und guter Laune.



Samstag, 27. Dezember



Musikliebhaber dürfen sich auf einen musikalischen Nachmittag im Kurhaus freuen.

In gemütlicher Atmosphäre erklingt im Foyer des Kurhauses stimmungsvolle Live-Musik.



Sonntag, 28. Dezember – Caféhausmusik am E -Piano und Kurhauscafé



Der Pianist und Sänger Mathias Bozó begeistert mit vielseitigen, mitreißenden Programmen von Klassik bis Pop. Ob Udo Jürgens, Billy Joel oder Nina Simone – seine Konzerte sind ein musikalisches Erlebnis voller Gefühl und Dynamik. Ein Künstler, der jedes Publikum verzaubert.



Montag, 29. Dezember – Tanz und Körpertherapie & Lichtbildvortrag „Kraniche“



Der Wochenstart steht im Zeichen von Bewegung und Natur. Nach einer Einheit Tanz und Körpertherapie folgt um 15:00 Uhr Vortrag

„Unterwegs mit Kranichen – eine fotografische Reise durch Europa“ mit dem Naturfotografen Dieter Damschen. Seit vielen Jahren begleitet er die majestätischen Vögel mit der Kamera auf ihren Stationen durch Europa. Dabei entstanden eindrucksvolle Aufnahmen, die Information und Emotion verbinden.



Auch an diesem Tag hat das Kurhaus-Café geöffnet.



Dienstag, 30. Dezember – Winterliche Kurparkführung &Yoga



Eine Kurparkführung mit Stadtgärtnermeisterin Christiane Wittkowski lädt zu einem Spaziergang durch die winterliche Parklandschaft ein.

Hier erfahren Teilnehmende Wissenswertes über die Geschichte, Gestaltung und Pflanzenvielfalt des Parks. Auch im Winter zeigt sich die Natur von ihrer besonderen Seite. Anschließend können Sie beim beim Yoga entspannen

Im Anschluss lädt das Kurhaus-Café zu einem Heißgetränk zum Aufwärmen ein.



Silvester, 31. Dezember – Silvesterkonzert mit dem Blasorchester Bad Bevensen



Zum Jahresausklang präsentiert das Blasorchester Bad Bevensen um 16:00 Uhr im Kurhaus ein unterhaltsames Konzert unter dem Motto

„Lasst uns das Leben feiern – ein musikalisches warm-up für die Silvesternacht“. Das Programm reicht von Märschen und Polkas über Schlager bis hin zu Popklassikern – Musik, die zum Mitschwingen und Mitsingen einlädt.

Zur Begrüßung gibt es prickelnden Sekt und kleine Glücksmomente.



Donnerstag, 1. Januar – Neujahrsantreten im Café & Kneippen im Kurpark



Das neue Jahr beginnt in Bad Bevensen mit dem traditionellen Ankneipen.

Um 13:00 Uhr startet das erfrischende Wassertreten im Kneippbecken an dem Ilmenau – ein belebender Start in das Jahr 2026.

Bei Musik, Kaffee und guten Gesprächen lässt sich der Tag entspannt ausklingen – ob an der frischen Luft oder im Kurhaus-Café.

Ein Punsch oder Glühwein rundet den Neujahrstag genussvoll ab.



Freitag, 2. Januar – Vortrag über den Dezemberhimmel & Café-Genuss



Um 15:00 Uhr lädt der Landschaftsfotograf Helmut Schnieder zu einem faszinierenden Vortrag über den winterlichen Sternenhimmel ein. Die Gäste dürfen sich auf einen inspirierenden Blick zu den Sternen freuen – präsentiert von Helmut Schnieder. Dauer 1,5 Stunden.



Zusätzlich hat das Kurhaus-Café geöffnet.



Samstag, 3. Januar – Kakao-Meditation



Kakao schenkt Wärme und Geborgenheit: Nach einer kurzen Einführung in seine Wirkung als „Kuscheldecke für die Seele“ lädt Kneipp-Gesundheitstrainerin Iris Treuherz zu einer tief entspannenden Kakao-Meditation ein.

Ein wohltuendes Erlebnis, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.



Sonntag, 4. Januar – Wanderung zum Jahresbeginn & Neujahrskonzert



Zum Abschluss des Feiertagsprogramms steht eine Wanderung zum Jahresbeginn mit anschließender Einkehr im Kurhaus-Café auf dem Programm.

Die Strecke führt durch die winterlichen Wälder und Wiesen entlang das Ilmenau – ein erfrischender Start in das neue Jahr.



Am Abend um 19:30 Uhr erklingt das festliche Neujahrskonzert mit dem Wendland-Sinfonieorchester.

Talentierte Nachwuchs- und erfahrene Amateurmusikerinnen und -musiker aus Deutschland und dem Ausland kommen in Orchesterwerkstätten zusammen, um anspruchsvolle sinfonische Werke einzustudieren.

Das Konzert findet im Kurhaus Bad Bevensen statt – mit freundlicher Unterstützung des Kulturvereins Bad Bevensen e. V. und der Bad Bevensen Marketing GmbH.

Ein festlicher Abschluss und ein musikalischer Auftakt in das Jahr 2026!

(lifePR) (