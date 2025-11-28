Neujahrskneippen 2026 im Kurpark Bad Bevensen – erfrischend, gesund und gemeinschaftlich ins neue Jahr

.

Bad Bevensen startet auch 2026 mit einem belebenden Highlight ins neue Jahr:



Am 1. Januar 2026 lädt der Kurpark Bad Bevensen von 14:00 bis 16:00 Uhr erneut zum traditionellen Neujahrskneippen ein. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, bei dem sich 63 mutige „Ankneipperinnen und Ankneipper“ in das kühle Wasser wagten und drei besonders Tapfere sogar ein kurzes Bad in der Ilmenau nahmen, freut sich die Kurstadt auf viele gut gelaunte Gäste und Teilnehmende.



Hinweis: Das Schwimmen in der Ilmenau ist in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.



Auch 2026 gibt es wieder einen besonderen Anreiz: Die ersten 26 Kneipperinnen und Kneipper werden für ihren Mut mit einem kostenfreien Glühwein oder Punsch belohnt – perfekt, um sich nach der wohltuenden Erfrischung wieder aufzuwärmen.



Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an erfahrene Kneipp-Freunde, sondern ebenso an alle Spaziergänger und Neugierigen, die das lebendige Treiben bei warmen Getränken und in entspannter Atmosphäre genießen möchten.



Ein Höhepunkt des Programms ist das Grußwort des Samtgemeindebürgermeisters Martin Feller, der das neue Jahr offiziell willkommen heißt. Seine Ansprache markiert den feierlichen Auftakt des Kneipp-Erlebnisses und betont zugleich die Bedeutung dieser gesundheitsfördernden Tradition für Bad Bevensen und die Region.



Das Neujahrskneippen lädt insbesondere alle Neujahrsspaziergänger ein, ihre Tour in geselliger Stimmung ausklingen zu lassen – mit warmen Getränken, einem kleinen Programm und vielleicht einem kurzen vitalisierenden Kneippgang zum Start in das Jahr 2026.



Wichtiger Hinweis:

Witterungsbedingt kann die Veranstaltung an einen alternativen Ort innerhalb des Kurparks verlegt werden. Aktuelle Informationen finden sich auf den Social-MediaKanälen des Kurhauses sowie auf der Ausschilderung vor Ort

