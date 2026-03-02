Neues Theaterstück der Klinikgruppe „Mental Home“
„Helga@home“ – Lachtränen und Wiedererkennungswert / Donnerstag, 30. April, 19:30 Uhr
Wie in allen bisherigen Inszenierungen widmet sich das Ensemble mit einem Augenzwinkern dem Alltag von Menschen, die in und rund um die Pflege arbeiten. Auch diesmal stammen Idee, Text und Umsetzung aus eigener Feder – mit viel Herzblut wurde das Stück über Wochen hinweg regelmäßig geprobt.
Im Mittelpunkt steht die gefürchtete und zugleich liebenswerte Oberschwester Helga. Nach einem kräftezehrenden Spätdienst freut sie sich eigentlich nur auf einen ruhigen Feierabend – doch zu Hause erwartet sie das pure Chaos. Ein bequemer Ehemann, drei pubertierende Kinder und eine demente Mutter fordern sofort ihre volle Aufmerksamkeit. Als dann auch noch die restliche Verwandtschaft ein- und ausgeht, spitzt sich die Lage weiter zu. Und wäre das nicht genug, sorgt die attraktive Nachbarin Karin für zusätzliche Turbulenzen im Hause Helga – mit verdächtigem Interesse an Ehemann Roland.
Wird Helga am Ende alles hinschmeißen?
Rauft sich die Familie zusammen und unterstützt sie?
Und welche Rolle spielt Nachbarin Karin wirklich?
„Helga @home“ überzeichnet den Alltag bewusst und pointiert – genau das macht den besonderen Charme der Produktionen von „Mental Home“ aus. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Situationskomik, scharfer Dialoge und herrlich übertriebener Charaktere freuen. Die bisherigen Aufführungen der Gruppe waren stets restlos ausverkauft und sorgten für begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer.
Eines ist sicher: Es wird turbulent, es wird emotional – und vor allem wird es unglaublich lustig.
Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.