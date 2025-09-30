Kontakt
Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Touristinformation +49 5821 976830
Nachhaltig, sozial und einzigartig: Neue Recycling-Taschen aus Werbebannern jetzt bei der Bad Bevensen Marketing GmbH erhältlich!

Die Bad Bevensen Marketing GmbH erweitert ihr Sortiment um ein ganz besonderes Produkt: Ab sofort sind in der Touristinformation im Kurhaus originelle Banner-Taschen erhältlich – jede ein echtes Unikat mit Geschichte.

Die Taschen wurden aus einem gebrauchten Werbebanner der Bad Bevensen Marketing gefertigt. In einem nachhaltigen Upcycling-Prozess entstanden so aus ausgedientem Werbematerial stylische und praktische Accessoires.

Gefertigt wurden die Taschen im Rahmen des Projekts „comebags.de“ der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e.V. In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen wurde der Banner zunächst gereinigt, dann gestanzt und anschließend zu den robusten Taschen vernäht. So verbindet dieses Projekt auf vorbildliche Weise soziales Engagement mit ökologischem Bewusstsein.

Da jede Tasche aus einem anderen Ausschnitt des Banners gefertigt wurde, gleicht keine der anderen – jede Tasche ist ein echtes Einzelstück.

Interessierte erhalten die Taschen ab sofort exklusiv in der Touristinformation im Kurhaus Bad Bevensen.

Kontakt für Rückfragen:
Bad Bevensen Marketing GmbH
Touristinformation im Kurhaus
Telefon: 05821/976 83-0
E-Mail: info@bad-bevensen.de
Website: www.bad-bevensen.de

 

