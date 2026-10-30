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Musikalischer Countdown mit dem Blasorchester Bad Bevensen

Donnerstag, 31. Dezember 2026, 15:00 Uhr / Kurhaus, Bad Bevensen / Silvester-Warm-up am 31. Dezember 2026 im Kurhaus

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Mit festlichen Klängen und beschwingten Melodien das Jahr verabschieden: Das Blasorchester Bad Bevensen lädt gemeinsam mit der Bad Bevensen Marketing GmbH am Donnerstag, 31. Dezember 2026, zum Silvester-Warm-up ins Kurhaus Bad Bevensen ein. Das Konzert stimmt auf den Jahreswechsel ein und bietet Gelegenheit, das Jahr musikalisch ausklingen zu lassen.

Unter der Leitung von Markus Nettelbeck präsentiert das Ensemble ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Repertoire. Festliche Musik und mitreißende Arrangements verbinden sich zu einem unterhaltsamen Konzert, bei dem die Freude am gemeinsamen Musizieren im Mittelpunkt steht. So wecken die Musikerinnen und Musiker die Vorfreude auf das neue Jahr 2027.

Mit zahlreichen erfolgreichen Auftritten hat das Blasorchester Bad Bevensen seine Bekanntheit in der Region in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut. Dabei prägen die Begeisterung für die Musik und die enge Verbundenheit mit dem Publikum die Auftritte des Ensembles.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in den Tourist-Informationen im Kurhaus und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.bad-bevensen.de. Restkarten sind, sofern verfügbar, an der Tageskasse erhältlich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

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