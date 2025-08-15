Kontakt
Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Bröckel +49 5821 9768334
Musik im Städtchen – Fabelwesen und magische Klänge

Elphamé Fairy Circus bringen Glanz, Zauberstaub

Sonntag, 07. September, 13 bis 17 Uhr
Innenstadt, Bad Bevensen

Die lebendigen Elfen des Elphamé Fairy Circus ziehen zwischen Schaufenstern und Gassen umher, mal verspielt, mal geheimnisvoll und bringen Glanz, Zauberstaub und eine Extraportion Magie in die Bevenser Innenstadt. Sie laden zum Staunen, Lächeln und Fotografieren ein.

Begleitet werden sie von der musikalischen Elfe Madame Fliegenpilz – Lara Pulsar, die mit ihrer Ukulele deutsche und englische Songs auf ihre ganz eigene Weise interpretiert. Mal zart und verträumt, mal schwungvoll und mit einem Augenzwinkern, lädt sie das Publikum zum Mitsingen, Mitklatschen und Schmunzeln ein. So werden Passanten zu Teilnehmenden einer kleinen, spontanen Straßenshow.

Diese märchenhafte Aktion ist ein künstlerischer Vorgeschmack auf die Kurparknächte „Aurorium“, die vom 11. bis 13. September den Bevenser Kurpark verzaubern werden.

Und das Beste: Während Kinder sich von den Elfen verzaubern lassen und Musikliebhaber Laras Liedern lauschen, lädt die Innenstadt zum entspannten Einkaufsbummel ein – ein Sonntag voller Magie und Erlebnis.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
