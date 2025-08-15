Musik im Städtchen – Fabelwesen und magische Klänge
Elphamé Fairy Circus bringen Glanz, Zauberstaub
Sonntag, 07. September, 13 bis 17 Uhr
Innenstadt, Bad Bevensen
Die lebendigen Elfen des Elphamé Fairy Circus ziehen zwischen Schaufenstern und Gassen umher, mal verspielt, mal geheimnisvoll und bringen Glanz, Zauberstaub und eine Extraportion Magie in die Bevenser Innenstadt. Sie laden zum Staunen, Lächeln und Fotografieren ein.
Begleitet werden sie von der musikalischen Elfe Madame Fliegenpilz – Lara Pulsar, die mit ihrer Ukulele deutsche und englische Songs auf ihre ganz eigene Weise interpretiert. Mal zart und verträumt, mal schwungvoll und mit einem Augenzwinkern, lädt sie das Publikum zum Mitsingen, Mitklatschen und Schmunzeln ein. So werden Passanten zu Teilnehmenden einer kleinen, spontanen Straßenshow.
Diese märchenhafte Aktion ist ein künstlerischer Vorgeschmack auf die Kurparknächte „Aurorium“, die vom 11. bis 13. September den Bevenser Kurpark verzaubern werden.
Und das Beste: Während Kinder sich von den Elfen verzaubern lassen und Musikliebhaber Laras Liedern lauschen, lädt die Innenstadt zum entspannten Einkaufsbummel ein – ein Sonntag voller Magie und Erlebnis.