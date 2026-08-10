Mittwoch, 26. August, 18:00 Uhr neu: 17:00 Uhr Kurhaus, Bad Bevensen Heeresmusikkorps Hannover - Egerländerbesetzung
Das Konzert am Mittwoch, 26. August hat sich auf Wunsch der Künstler auf 17:00 Uhr vor verschoben.
Mittwoch, 26. August, 18:00 Uhr --> neu: 17:00 Uhr
Kurhaus, Bad Bevensen
Heeresmusikkorps Hannover - Egerländerbesetzung
Das Heeresmusikkorps Hannover, welches 1956 aufgestellt wurde, gilt als die klingende Visitenkarte der Bundeswehr in Niedersachsen. Im großen Klangkörper, aber auch in kleineren Besetzungen verleihen die Militärmusiker und Musikerinnen jeder Veranstaltung ihren besonderen Charakter.
Die Egerländerbesetzung des Klangkörpers hat sich vor allem auf die traditionelle Blasmusik spezialisiert, welche besonders die mährische und böhmische Blasmusik beinhaltet. Von Marsch bis Polka bietet Ihnen diese Besetzung nahezu alles. Viele Jahre wurden die Hannoveraner Egerländer von Oberstabsfeldwebel der Reserve Andreas Friedrich professionell geleitet. Seit Beginn 2018 ist nun die Stabführung an Hauptfeldwebel Kai Kirschner übergeben worden, der der Besetzung frischen Wind verleiht.
Eine besondere Auszeichnung erhielt die Besetzung im Jahr 1998 beim „2. internationalen Wettbewerb für Blasorchester“ in Kerkrade (Niederlande), wo sie in der Profiklasse mit dem „1. Preis mit Auszeichnung“ belohnt wurden.
Neben Auftritten bei Veranstaltungen der Bundeswehr in Deutschland hatte die Egerländerbesetzung auch diverse Gastspiele in Polen, Holland, Türkei, Finnland und den USA.
Das Publikum der Egerländerbesetzung des Heeresmusikkorps Hannover erwartet ein bunter Melodienstrauß von Marsch, Polka, Walzer bis hin zur Popmusik. Die Veranstaltung findet bei schönem Wetter auf der Kurpark-Terrasse am Kurhaus statt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in das Kurhaus verlegt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.