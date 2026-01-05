Kontakt
Mirja Boes - „Arschbombe Olé!“ - Die Queen of Quatsch präsentiert neue Live-Show

Samstag, 21.02.2026, 19:30 Uhr / Kurhaus Bad Bevensen

Die Komikerin Mirja Boes meldet sich mit ihrer neuen Tour zurück. Mit gewohnt frechem Humor und viel Temperament verspricht sie eine Show, die vor Spaß, Überraschungen und Katzenwitzen nur so strotzt.

„Arschbombe Olé!“ – so lautet der augenzwinkernde Auftakt einer Tour, die garantiert gute Laune macht. Mirja Boes bringt ihre typischen Tricks mit, darunter der unverwechselbare Humor über Familie, Pubertät und den Alltag als Mutter. Die neue Show wird von der Bühnenpersönlichkeit Mirja Boes getragen, die sich selbst nicht zu ernst nimmt und dabei immer auch eine Portion Selbstironie zeigt.

Inhaltlich erwartet das Publikum eine Mischung aus ganz persönlicher Comedy, skurrilen Anekdoten und humorvollen Beobachtungen rund um Familie, Kids und das sensible Gleichgewicht zwischen Ernsthaftigkeit und Nonsens. Die Band Honkey Donkeys ist erneut mit dabei und sorgt für Live-Musik, die die Bühne zum Tanzen bringt.

Wichtiger Hinweis: Die Show setzt bewusst auf Humor und Übertreibung. Es wird empfohlen, vor Ort gute Laune mitzubringen und sich auf eine unbeschwerte, unterhaltsame Zeit einzulassen. Für alle, die Spaß verstehen, könnte diese Tour genau das Richtige sein.

Die Tour richtet sich an Fans von Mirja Boes, Comedy-Enthusiasten und alle, die einen humorvollen Abend außerhalb des Alltags genießen möchten. Familienfreundlichkeit wird betont, auch wenn der Stil frech bleibt.

Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.

