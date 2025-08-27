Kontakt
Landesmusikfest 2025 in Bad Bevensen: Musik, Gemeinschaft und Tradition

Freitag, 03. bis Sonntag, 05.Oktober 2025 / Ein Wochenende voller Klänge und Begegnungen

Bad Bevensen
Vom 3. bis 5. Oktober 2025 wird Bad Bevensen zum Zentrum der Blasmusik und Schützenkultur. Die Bevenser Gilde lädt gemeinsam mit dem Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) zum großen Landesmusikfest ein. An drei Tagen finden Konzerte, feierliche Zeremonien und musikalische Darbietungen an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt, im Kurpark, auf dem Göhrdeplatz und im Kurhaus statt. Als lokale Partner unterstützen die Bad Bevensen Marketing GmbH sowie verschiedene regionale Akteure die Durchführung.

Ein Wochenende voller Musik und Tradition

Die Veranstaltung bringt Musikzüge aus ganz Niedersachsen zusammen und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Teilnehmer und Besucher. Höhepunkte sind unter anderem festliche Feierstunden, beeindruckende Konzerte und musikalisch begleitete Umzüge.

Weitere Informationen kommen von dem Veranstalter Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) in den nächsten Tagen

