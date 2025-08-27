Landesmusikfest 2025 in Bad Bevensen: Musik, Gemeinschaft und Tradition
Freitag, 03. bis Sonntag, 05.Oktober 2025 / Ein Wochenende voller Klänge und Begegnungen
Ein Wochenende voller Musik und Tradition
Die Veranstaltung bringt Musikzüge aus ganz Niedersachsen zusammen und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Teilnehmer und Besucher. Höhepunkte sind unter anderem festliche Feierstunden, beeindruckende Konzerte und musikalisch begleitete Umzüge.
Weitere Informationen kommen von dem Veranstalter Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) in den nächsten Tagen