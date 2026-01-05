Kontakt
Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland
Frau Nicole Bröckel
Ladies Night Flohmarkt - Shopping, Schätze & Mädelsabend

Samstag, 28. Februar, 17:00 – 20:00 Uhr / Kurhaus Bad Bevensen

(lifePR) (Bad Bevensen, )
Beim Ladies Night Flohmarkt verwandelt sich das Kurhaus Bad Bevensen in ein kleines Einkaufsparadies. Modische Highlights, besondere Accessoires und echte Schnäppchen warten darauf, entdeckt zu werden. Ob trendige Kleidung, stylische Schuhe, Handtaschen, Schmuck oder andere Lieblingsstücke – beim Ladies Night Flohmarkt gibt es für jede etwas zu stöbern. In entspannter Abendatmosphäre mit Musik und Cocktails lässt es sich ganz in Ruhe bummeln, entdecken und feilschen. Wer Lust auf einen besonderen Shoppingabend mit Freundinnen hat, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Der Ladies Night Flohmarkt bietet die perfekte Gelegenheit, Kleiderschrank und Schmuckkästchen zu entrümpeln – und dabei anderen eine Freude zu machen. Alles, was Frauen lieben, ist willkommen: Mode, Accessoires, Schuhe, Deko, Taschen und vieles mehr. Mitmachen lohnt sich gleich doppelt: Man schafft Platz für Neues, verdient nebenbei etwas dazu und erlebt einen geselligen Abend in toller Atmosphäre.

Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.

Wer selbst einen Standplatz sichern möchte, kann sich unkompliziert über die Website www.bad-bevensen.de anmelden. Für alle, die selbst als Ausstellerin dabei sein möchten, beginnt der Aufbau ab 16:00 Uhr.

Die Plätze sind begrenzt – also schnell sein!

!!! Am Sonntag, den 01. März 2026 wir es auch einen Gentleman Flohmarkt geben – Infos folgen!

