Ladies Night Flohmarkt - Shopping, Schätze & Mädelsabend
Samstag, 28. Februar, 17:00 – 20:00 Uhr / Kurhaus Bad Bevensen
Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.
Wer selbst einen Standplatz sichern möchte, kann sich unkompliziert über die Website www.bad-bevensen.de anmelden. Für alle, die selbst als Ausstellerin dabei sein möchten, beginnt der Aufbau ab 16:00 Uhr.
Die Plätze sind begrenzt – also schnell sein!
!!! Am Sonntag, den 01. März 2026 wir es auch einen Gentleman Flohmarkt geben – Infos folgen!