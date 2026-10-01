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Ladies Dance Night – endlich früher feiern

Raus aus dem Alltag und rauf auf die Tanzfläche - Freitag, 20. November 2026, ab 18:00 Uhr, Kurhaus, Bad Bevensen

(lifePR) (Bad Bevensen, )
 

Früh feiern, ausgelassen tanzen und den Abend gemeinsam genießen

Am Freitag, 20. November 2026, öffnet das Kurhaus Bad Bevensen seine Türen für eine besondere Tanzveranstaltung: Bei der Ladies Dance Night gehört die Tanzfläche von 19:00 bis 23:00 Uhr ausschließlich den Frauen.Im Mittelpunkt stehen gute Musik, gemeinsames Tanzen, neue Begegnungen und ein unbeschwerter Abend. Dabei gibt es weder einen Dresscode noch sind Tanzerfahrung oder eine Begleitung erforderlich. Frauen jeden Alters sind eingeladen, gemeinsam mit Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern oder Töchtern zu feiern – oder auch allein vorbeizukommen.

Das bewusst frühe Veranstaltungsformat lässt sich gut mit Beruf, Familie und Care-Arbeit vereinbaren. Statt erst spät in der Nacht zu beginnen, kann bereits ab 19:00 Uhr ausgelassen getanzt und gefeiert werden. Um 23:00 Uhr endet die Dance Night – ideal für alle, die einen stimmungsvollen Abend erleben und dennoch zu einer angenehmen Zeit nach Hause kommen möchten.

Für die passende Musik sorgt der DJ des Kurhausfestes 2026, Sven Enzelmann aus Hamburg. Die Besucherinnen erwartet ein abwechslungsreicher Pop, Rock und Dance Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre.

Neben ausreichend Platz auf der Tanzfläche stehen Sitzgelegenheiten für Gespräche und kleine Pausen zur Verfügung. Ein vielfältiges Getränkeangebot rundet den Abend ab.Die Ladies Dance Night ist ausschließlich Frauen vorbehalten und schafft einen entspannten und wertschätzenden Rahmen, in dem Safe Space steht das gemeinsame Feiern im Vordergrund. Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.

Tickets sind in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.bad-bevensen.de erhältlich. Restkarten gibt es – sofern verfügbar – an der Abendkasse.

Eine Veranstaltung der Bad Bevensen Marketing GmbH.

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