Kurparknächte 2026 werden ausgesetzt

Die Bad Bevensen Marketing GmbH wird die Kurparknächte im Jahr 2026 aussetzen. Die Entscheidung fiel nach sorgfältiger Abwägung betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen.



„Wir hätten uns sehr gewünscht, den Kurpark auch in diesem Jahr wieder in eine magisch leuchtende Erlebniswelt zu verwandeln“, erklärt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Bad Bevensen Marketing GmbH. „Die steigenden Kosten für Open-Air-Veranstaltungen, zunehmende Anforderungen an Sicherheit und Infrastruktur sowie das wirtschaftliche Risiko einer wetterabhängigen Produktion lassen in diesem Jahr jedoch keine verantwortbare Durchführung zu.“



In den vergangenen Jahren hat die Bad Bevensen Marketing GmbH erhebliche Verluste verkraften müssen. „Vor diesem Hintergrund sind wir als kommunales Unternehmen verpflichtet, mit größter Sorgfalt und Verantwortung zu handeln – auch gegenüber unseren Gesellschaftern und Partnern.“, so Ulrich Langer. Die angespannte finanzielle Lage betrifft dabei nicht nur unser Unternehmen, sondern auch die Stadt Bad Bevensen insgesamt. Zugleich sieht sich das Team der Bad Bevensen Marketing GmbH durch die wachsende Zahl an Veranstaltungen – darunter neue, etablierte und kooperative Formate – kontinuierlich gefordert. Diese Entwicklung verlangt eine noch gezieltere Ressourcenplanung und Priorisierung. „Durch die Fokussierung auf ausgewählte Projekte möchten wir sicherstellen, dass diese mit hoher Qualität, Kreativität und Verlässlichkeit umgesetzt werden können.“, verspricht der Geschäftsführer der Bad Bevensen Marketing GmbH.



2026 wird ein Jahr zum Feiern



„2026 wird trotz der Pause der Kurparknächte ein erlebnisreiches Jahr für Bad Bevensen“, betont Ulrich Langer. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Gästen und Partnern das 10-jährige Jubiläum des Kurhauses zu feiern. Auch das beliebte Heidekartoffelfest wird wieder viele Besucher begeistern – mit Musik, Kulinarik und einem abwechslungsreichen Programm für alle Generationen. Gemeinsam mit dem Kulturverein Bad Bevensen und dem Kloster Medingen organisieren wir zum vierten Mal die Tage Alter Musik Medingen – TAMM. Diese Veranstaltungen stehen für die Vielfalt und Lebendigkeit, die unser Jahresprogramm prägen.“ Darüber hinaus dürfen sich Gäste und Einheimische auf weitere attraktive Veranstaltungen in der Innenstadt und im Kurhaus freuen, die das Jahresprogramm zusätzlich bereichern.



„Wir danken allen Unterstützenden, Partnern und treuen Gästen der Kurparknächte für ihr Verständnis. Gemeinsam blicken wir zuversichtlich nach vorn und freuen uns darauf, Bad Bevensen auch 2026 mit besonderen Momenten und hochwertigen Veranstaltungen zu bereichern. Unser Ziel bleibt es, besondere Erlebnisse für Bad Bevensen zu schaffen – auch in herausfordernden Zeiten.“

