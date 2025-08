Kurpark-Nächte Bad Bevensen

Drei Nächte voller Magie: Vom 11. bis 13. September 2025 verwandelt sich der Kurpark Bad Bevensen in eine leuchtende Fantasiewelt, in der Licht, Kunst und Musik zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Lichtkunst, Klanglandschaften, mitreißende Live-Performances und interaktive Aktionen machen das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.Die Kurpark-Nächte stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Aurorium – Licht. Magie. Staunen.“, inspiriert von den lateinischen Begriffen(Gold) und(Morgenröte). Der Name beschreibt den besonderen Moment zwischen Tag und Nacht, wenn das Licht in seiner schönsten Form erstrahlt – eine perfekte Metapher für das stimmungsvolle Lichterfest, das den Kurpark in eine Traumlandschaft verwandelt.2025 erwartet die Besucher ein vollkommen neues Konzept: Erstmals übernimmt die Eventdesign-Agentur Elphamé Fairy Circus die künstlerische Leitung der Kurpark-Nächte und bringt ihre einzigartige Mischung aus Fabelwesen, Walk-Acts und interaktiven Inszenierungen in das Festival ein – eine Bereicherung, die das Event noch magischer macht.Eingebettet in die idyllische Kulisse des Kurparks, entfaltet sich ein nächtliches Märchenreich: Wer den magischen Pfaden folgt, wird mit überraschenden Begegnungen, kunstvollen Lichtinstallationen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem Programm voller zauberhafter Künstler und beeindruckenden Live-Performances belohnt. Stelzenwesen, tanzende Feen, Jongleure und Fabelgestalten durchstreifen die Szenerie und versprühen eine märchenhafte Stimmung. Der Kurpark wird mit einer schimmernden Wasserwelt, dem geheimnisvollen Düsterwald und einem verwunschenen Zaubergarten zu einem Ort wie aus einem lebendig gewordenen Märchen – voller Staunen, Schönheit und Magie.Auf dem Weg durch die magische Welt der Kurpark-Nächte gibt es viel zu entdecken – und wer möchte, kann selbst Teil dieser Fantasiewelt werden: Schatzsuchen, Mutproben, Begegnungen mit Wald- und Wasserwesen, Kinderschminken und eine Wunschstation schaffen besondere Momente für Groß und Klein. Klangreisen mit Harfen, Hang, Klangschalen und weitere stimmungsvolle musikalische Darbietungen ergänzen die traumhafte Atmosphäre.Fotospots mit märchenhaften 3D-Kulissen, leuchtenden Pilzen, Flügeln und geheimnisvollen Szenen schaffen bleibende Erinnerungen und neue Lieblingsfotos.Auch kulinarisch bieten die Kurpark-Nächte ein besonderes Erlebnis. Die „Magische Bar“ hält erfrischende und wärmende Getränke bereit. Die „Feuerküche“ versorgt die Gäste mit einer Auswahl süßer und herzhafter Köstlichkeiten.Am Freitag- und Samstagabend zwischen 18 und 23 Uhr bietet das Fest ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik, Lesungen und tänzerischen Darbietungen. Den Abschluss bildet die Silent Disco, die mit sanften Beats und atmosphärischer Musik eine neue Dimension der Fantasie eröffnet.Partner der Kurpark-Nächte ist die SVO Vertrieb GmbH Uelzen, der Energieversorger für Strom und Gas in der Region Celle-Uelzen.Der Donnerstagabend ist als Sneak Preview konzipiert – ein stimmungsvoller Auftakt ohne Bühnenprogramm, dafür mit vergünstigtem Eintritt (7,00 Euro für Erwachsene, 5,00 Euro für Kinder).Tickets für die Kurpark-Nächte sind bei der Tourist-Information im Kurhaus Bad Bevensen sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 17,50 Euro für Erwachsene, zudem gibt es Ermäßigungen sowie spezielle Familientickets, Kinder unter 12 Jahre zahlen keinen Eintritt. Alle Details und weitere Informationen sind unter: www.bad-bevensen.de/... abrufbar.