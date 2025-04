Konzerte im Juni in Bad Bevensen: Konzertnacht mit Joana Toader, Jens Dreesmann und der Kapelle Lehmann

Musikliebhaber dürfen sich auf ein außergewöhnliches Konzerterlebnis freuen: Joana Toader und Jens Dreesmann präsentieren gemeinsam mit der spielfreudigen Band Kapelle Lehmann und einem dreiköpfigen Chor ein mitreißendes Programm voller emotionaler Höhepunkte und musikalischer Meisterwerke.Unter dem Motto „Große Stimmen – Große Gefühle“ erwartet die Gäste ein Abend voller Leidenschaft, virtuoser Live-Musik und unvergesslicher Momente. Die beiden charismatischen Sängerinnen und Sänger verwöhnen das Publikum mit ihren ausdrucksstarken, gefühlvollen Stimmen und nehmen es mit auf eine musikalische Reise von den Anfängen der 1970er Jahre bis in die Gegenwart.Begleitet von der exzellenten Kapelle Lehmann, die mit Energie und musikalischer Finesse den klangvollen Teppich für die Songs ausbreitet, und unterstützt von einem stimmgewaltigen Chor, erklingen romantische Balladen ebenso wie kraftvolle Pop-, Soul- und Rocksongs.Das Programm umfasst legendäre Hits und musikalische Perlen von Weltstars wie Elton John, Amy Winehouse, Pink Floyd, Barclay James Harvest, U2, Prince und vielen anderen – eine Auswahl, die sowohl Gänsehautmomente als auch mitreißende Höhepunkte garantiert. Ob leidenschaftliche Liebeslieder, eindringliche Rockklassiker oder mitreißende Popsongs – jede Darbietung wird durch die besondere musikalische Harmonie von Band, Chor und Solisten zu einem intensiven Live-Erlebnis. Die perfekte Mischung aus Spielfreude, Emotion und stimmlicher Brillanz verspricht einen Abend voller Energie und musikalischer Magie.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.