Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033829

Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Schönke +49 5821 976830
Logo der Firma Bad Bevensen Marketing GmbH

Kneipp-Verein: Oktober 2025 Angebote

(lifePR) (Bad Bevensen, )
.
Montag:
Wassertreten im Kurpark Treffpunkt: Kneipp-Becken im Kurpark Bad Bevensen
Montag, 06. Oktober, 10:30 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen. Anschließend gemeinsames Beisammensein.

Donnerstag:Geführte Wanderung
jeden Donnerstag, 10:00 Uhr,
Treffpunkt: Sparkasse – Lüneburger Str. – Bad Bevensen
Der Kneipp-Verein bietet eine entspannte Wanderung mit Herrn Dieter Wycisk an.

Donnerstag:
„Kneippen im Kerzenschein“
Donnerstag, 30. Oktober, 17:00 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark Bad Bevensen
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen unter Anleitung in einer etwas anderen Atmosphäre. Eintritt frei!

Samstag:
Besichtigung der Wassermühle in Medingen
Samstag, 11. Oktober, 16:00 Uhr, Treffpunkt: an der Wassermühle in Medingen
Erleben Sie, wir Zukunft entsteht – im Einklang mit Umwelt, Technologie und regionaler Identität. Der Kneipp-Verein Bad Bevensen lädt Sie zu einer geführten Besichtigung ein.
Anmeldung bis spätestens 09.10.2025 bei G. Meyer, Tel. 05821/2445

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.