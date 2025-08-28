Kneipp-Verein: Oktober 2025 Angebote
Montag:
Wassertreten im Kurpark Treffpunkt: Kneipp-Becken im Kurpark Bad Bevensen
Montag, 06. Oktober, 10:30 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen. Anschließend gemeinsames Beisammensein.
Donnerstag:Geführte Wanderung
jeden Donnerstag, 10:00 Uhr,
Treffpunkt: Sparkasse – Lüneburger Str. – Bad Bevensen
Der Kneipp-Verein bietet eine entspannte Wanderung mit Herrn Dieter Wycisk an.
Donnerstag:
„Kneippen im Kerzenschein“
Donnerstag, 30. Oktober, 17:00 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark Bad Bevensen
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen unter Anleitung in einer etwas anderen Atmosphäre. Eintritt frei!
Samstag:
Besichtigung der Wassermühle in Medingen
Samstag, 11. Oktober, 16:00 Uhr, Treffpunkt: an der Wassermühle in Medingen
Erleben Sie, wir Zukunft entsteht – im Einklang mit Umwelt, Technologie und regionaler Identität. Der Kneipp-Verein Bad Bevensen lädt Sie zu einer geführten Besichtigung ein.
Anmeldung bis spätestens 09.10.2025 bei G. Meyer, Tel. 05821/2445