Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037626

Bad Bevensen Marketing GmbH Dahlenburger Str. 1 29549 Bad Bevensen, Deutschland http://www.bad-bevensen.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Schönke +49 5821 976830
Logo der Firma Bad Bevensen Marketing GmbH

Kneipp-Verein: November 2025 Angebote

(lifePR) (Bad Bevensen, )
.
Montag:
Wassertreten im Kurpark    Treffpunkt: Kneipp-Becken im Kurpark Bad Bevensen
Montag, 03. November, 10:30 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen. Anschließend gemeinsames Beisammensein.

Donnerstag:
Geführte Wanderung
jeden Donnerstag, 10:00 Uhr,
Treffpunkt: Sparkasse – Lüneburger Str. – Bad Bevensen
Der Kneipp-Verein bietet eine entspannte Wanderung mit Herrn Dieter Wycisk an. 

Freitag:
„eine Woche für mich mit den 5 Elementen nach Kneipp“
Freitag, 07. November, 14:00 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen
Im Rahmen der Gesundheitstage zum Thema „Resilienz und Ressourcen – Gesundheit in anspruchsvollen Zeiten“ lädt das Kurhaus Bad Bevensen zu einem Vortrag von Iris Treuherz (Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA) ein. Sie wird die 5 Kneipp-Elemente vorstellen und aufzeigen, wie diese helfen können, die eigene Resilienz zu stärken und die Gesundheit zu fördern.
Tagesticket: 8,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 15,- €
Vereinsmitglieder zahlen für das Tagesticket: 4,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 7,50 €

Freitag:
Vortrag „Kakao-Meditation“
Freitag, 07. November, 16:00 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen
Im Rahmen der Gesundheitstage im Kurhaus Bad Bevensen lädt Iris Treuherz, Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA, zu einem weiteren Vortrag ein: der Kakao-Meditation. Hier erfahren die Teilnehmer, wie Kakao als „Kuscheldecke“ der Aromatherapie Wärme und Geborgenheit schenken.
Tagesticket: 8,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 15,- €
Vereinsmitglieder zahlen für das Tagesticket: 4,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 7,50 €

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.