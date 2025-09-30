Kneipp-Verein: November 2025 Angebote
Montag:
Wassertreten im Kurpark Treffpunkt: Kneipp-Becken im Kurpark Bad Bevensen
Montag, 03. November, 10:30 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen. Anschließend gemeinsames Beisammensein.
Donnerstag:
Geführte Wanderung
jeden Donnerstag, 10:00 Uhr,
Treffpunkt: Sparkasse – Lüneburger Str. – Bad Bevensen
Der Kneipp-Verein bietet eine entspannte Wanderung mit Herrn Dieter Wycisk an.
Freitag:
„eine Woche für mich mit den 5 Elementen nach Kneipp“
Freitag, 07. November, 14:00 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen
Im Rahmen der Gesundheitstage zum Thema „Resilienz und Ressourcen – Gesundheit in anspruchsvollen Zeiten“ lädt das Kurhaus Bad Bevensen zu einem Vortrag von Iris Treuherz (Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA) ein. Sie wird die 5 Kneipp-Elemente vorstellen und aufzeigen, wie diese helfen können, die eigene Resilienz zu stärken und die Gesundheit zu fördern.
Tagesticket: 8,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 15,- €
Vereinsmitglieder zahlen für das Tagesticket: 4,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 7,50 €
Freitag:
Vortrag „Kakao-Meditation“
Freitag, 07. November, 16:00 Uhr, Treffpunkt: Kurhaus Bad Bevensen
Im Rahmen der Gesundheitstage im Kurhaus Bad Bevensen lädt Iris Treuherz, Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA, zu einem weiteren Vortrag ein: der Kakao-Meditation. Hier erfahren die Teilnehmer, wie Kakao als „Kuscheldecke“ der Aromatherapie Wärme und Geborgenheit schenken.
Tagesticket: 8,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 15,- €
Vereinsmitglieder zahlen für das Tagesticket: 4,- €, ABO-Ticket für alle 4 Tage: 7,50 €