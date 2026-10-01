Kneipp-Verein Angebote November 2026
Montag:
Wassertreten im Kurpark Treffpunkt: Kneipp-Becken im Kurpark Bad Bevensen
Montag, 02. November, 10:30 Uhr, Treffpunkt: Wassertretstelle im Kurpark
Infos und Ratschläge für das richtige Kneippen. Anschließend gemeinsames Beisammensein.
Vortrag „Ausgewogenheit & Bewegung“
Treffpunkt: Göhrdestraße 1A – Bad Bevensen
Montag, 09. November, 16:00 Uhr, Treffpunkt: Ernährungskompetenzpraxis – Göhrdestraße 1A – Bad Bevensen
Ein Vortrag mit Frau Natalia Lessmann
Anmeldungen bis zum 07.11.2026 bei G. Meyer, Tel. 05821/2445